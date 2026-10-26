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Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Sputnik Абхазия
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в... 26.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-26T10:31+0300
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Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Sputnik Абхазия
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября и собрали более 2000 участников. Об успехе абхазских бойцов в эфире радио Sputnik рассказал президент Федереции кикбоксинга Джон Атумава. Слушайте подкаст.
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Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
10:31 26.10.2026 (обновлено: 10:32 26.10.2026)
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября и собрали более 2000 участников. Об успехе абхазских бойцов в эфире радио Sputnik рассказал президент Федереции кикбоксинга Джон Атумава.