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Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов

Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов

Sputnik Абхазия

Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в... 26.10.2026, Sputnik Абхазия

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Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов Sputnik Абхазия Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов

Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября и собрали более 2000 участников. Об успехе абхазских бойцов в эфире радио Sputnik рассказал президент Федереции кикбоксинга Джон Атумава. Слушайте подкаст.

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