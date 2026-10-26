Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/chetyre-medali-iz-moskvy-dzhon-atumava-ob-uspekhe-abkhazskikh-kikboksistov-1066566840.html
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Sputnik Абхазия
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в... 26.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-26T10:31+0300
2026-10-26T10:32+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спорт
спортивная абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/1a/1066566674_0:191:591:523_1920x0_80_0_0_0d4e0ef609780990c260fc15424c9830.jpg
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Sputnik Абхазия
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября и собрали более 2000 участников. Об успехе абхазских бойцов в эфире радио Sputnik рассказал президент Федереции кикбоксинга Джон Атумава. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/1a/1066566674_0:135:591:578_1920x0_80_0_0_d139d86c08399434c8d3b914e3f34bd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, спортивная абхазия, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, спортивная абхазия, аудио

Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов

10:31 26.10.2026 (обновлено: 10:32 26.10.2026)
Радио
Четыре медали из Москвы: Джон Атумава об успехе абхазских кикбоксистов
Подписаться
Золото, серебро и две бронзы у абхазских кикбоксеров на Всероссийском турнире в честь заслуженного тренера России Марка Мельцера. Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября и собрали более 2000 участников. Об успехе абхазских бойцов в эфире радио Sputnik рассказал президент Федереции кикбоксинга Джон Атумава.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0