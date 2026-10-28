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Исследования молодых ученых: Цимцба и Инджгия рассказали о научном форуме
Исследования молодых ученых: Цимцба и Инджгия рассказали о научном форуме
Sputnik Абхазия
Главная цель Абхазского научного форума молодых ученых – создать площадку для апробации исследований, сказал ведущий специалист отдела аспирантуры и подготовки... 28.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-28T22:41+0300
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Главная цель Абхазского научного форума молодых ученых – создать площадку для апробации исследований, сказал ведущий специалист отдела аспирантуры и подготовки кадров АНА Адгур Цимцба. По его словам, форум – это место, где идет консолидация научных вопросов. Участие в Абхазском научном форуме молодых ученых дает определенный опыт, сказал в интервью радио Sputnik историк, преподаватель АГУ, сотрудник АбИГИ Джамбул Инджгия.III Абхазский научный форум молодых ученых открылся в Институте ботаники Академии наук 26 октября. На форуме, который проводился под эгидой АНА, проходят совместные секционные заседания по гуманитарным, физико-математическим и естественным наукам, доклады на различные темы.Завершился научный молодежный форум 28 октября принятием итоговой резолюции и экскурсией по Ботаническому саду.
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Исследования молодых ученых: Цимцба и Инджгия рассказали о научном форуме

22:41 28.10.2026
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Главная цель Абхазского научного форума молодых ученых – создать площадку для апробации исследований, сказал ведущий специалист отдела аспирантуры и подготовки кадров АНА Адгур Цимцба.

По его словам, форум – это место, где идет консолидация научных вопросов. Участие в Абхазском научном форуме молодых ученых дает определенный опыт, сказал в интервью радио Sputnik историк, преподаватель АГУ, сотрудник АбИГИ Джамбул Инджгия.

III Абхазский научный форум молодых ученых открылся в Институте ботаники Академии наук 26 октября.

На форуме, который проводился под эгидой АНА, проходят совместные секционные заседания по гуманитарным, физико-математическим и естественным наукам, доклады на различные темы.

Завершился научный молодежный форум 28 октября принятием итоговой резолюции и экскурсией по Ботаническому саду.
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