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Исследования молодых ученых: Цимцба и Инджгия рассказали о научном форуме

Исследования молодых ученых: Цимцба и Инджгия рассказали о научном форуме

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Главная цель Абхазского научного форума молодых ученых – создать площадку для апробации исследований, сказал ведущий специалист отдела аспирантуры и подготовки... 28.10.2026, Sputnik Абхазия

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Главная цель Абхазского научного форума молодых ученых – создать площадку для апробации исследований, сказал ведущий специалист отдела аспирантуры и подготовки кадров АНА Адгур Цимцба. По его словам, форум – это место, где идет консолидация научных вопросов. Участие в Абхазском научном форуме молодых ученых дает определенный опыт, сказал в интервью радио Sputnik историк, преподаватель АГУ, сотрудник АбИГИ Джамбул Инджгия.III Абхазский научный форум молодых ученых открылся в Институте ботаники Академии наук 26 октября. На форуме, который проводился под эгидой АНА, проходят совместные секционные заседания по гуманитарным, физико-математическим и естественным наукам, доклады на различные темы.Завершился научный молодежный форум 28 октября принятием итоговой резолюции и экскурсией по Ботаническому саду.

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