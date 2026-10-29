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"Родники-дети" выходят на международный уровень: Елена Ульянова о конкурсе в Абхазии
"Родники-дети" выходят на международный уровень: Елена Ульянова о конкурсе в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Сухуме впервые проходит очный отборочный тур международного песенного конкурса "Родники-дети". Финал проекта состоится в Абхазии 1 июня 2027 года. 29.10.2026, Sputnik Абхазия
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Проект "Родники-дети", созданный для поддержки детского песенного творчества, стал частью большой музыкальной экосистемы, помогающей юным артистам развивать таланты, записывать собственные песни и выходить на профессиональную сцену, отметила генеральный продюсер движения "Газманов-Родники", член жюри конкурса Елена Ульянова.​Ульянова добавила, что участие в конкурсе бесплатное, а особое внимание организаторы уделяют харизме исполнителей, содержанию песен и сохранению национальной культуры. По итогам очных отборочных туров от Абхазии в финал смогут пройти пять участников.​В декабре команда проекта планирует вернуться в республику, чтобы провести дополнительные прослушивания в восточных и западных районах, а также организовать благотворительные концерты и творческие встречи.
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"Родники-дети" выходят на международный уровень: Елена Ульянова о конкурсе в Абхазии

17:51 29.10.2026
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В Сухуме впервые проходит очный отборочный тур международного песенного конкурса "Родники-дети". Финал проекта состоится в Абхазии 1 июня 2027 года.
Проект "Родники-дети", созданный для поддержки детского песенного творчества, стал частью большой музыкальной экосистемы, помогающей юным артистам развивать таланты, записывать собственные песни и выходить на профессиональную сцену, отметила генеральный продюсер движения "Газманов-Родники", член жюри конкурса Елена Ульянова.

​Ульянова добавила, что участие в конкурсе бесплатное, а особое внимание организаторы уделяют харизме исполнителей, содержанию песен и сохранению национальной культуры. По итогам очных отборочных туров от Абхазии в финал смогут пройти пять участников.

В декабре команда проекта планирует вернуться в республику, чтобы провести дополнительные прослушивания в восточных и западных районах, а также организовать благотворительные концерты и творческие встречи.
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