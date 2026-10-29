https://sputnik-abkhazia.ru/20261029/rodniki-deti-vykhodyat-na-mezhdunarodnyy-uroven-elena-ulyanova-o-konkurse-v-abkhazii-1066650437.html

"Родники-дети" выходят на международный уровень: Елена Ульянова о конкурсе в Абхазии

"Родники-дети" выходят на международный уровень: Елена Ульянова о конкурсе в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Сухуме впервые проходит очный отборочный тур международного песенного конкурса "Родники-дети". Финал проекта состоится в Абхазии 1 июня 2027 года. 29.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-29T17:51+0300

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Проект "Родники-дети", созданный для поддержки детского песенного творчества, стал частью большой музыкальной экосистемы, помогающей юным артистам развивать таланты, записывать собственные песни и выходить на профессиональную сцену, отметила генеральный продюсер движения "Газманов-Родники", член жюри конкурса Елена Ульянова.​Ульянова добавила, что участие в конкурсе бесплатное, а особое внимание организаторы уделяют харизме исполнителей, содержанию песен и сохранению национальной культуры. По итогам очных отборочных туров от Абхазии в финал смогут пройти пять участников.​В декабре команда проекта планирует вернуться в республику, чтобы провести дополнительные прослушивания в восточных и западных районах, а также организовать благотворительные концерты и творческие встречи.

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