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Скончался звезда "Людей Икс" Патрик Стюарт
Скончался звезда "Людей Икс" Патрик Стюарт
Sputnik Абхазия
К концу жизни актер боролся с болезнью Альцгеймера. 29.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-29T23:36+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Звезда серии фильмов "Люди Икс" Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский таблоид TMZ.Стюарт родился в Великобритании в 1940 году, театральную карьеру начал в 1960-х.Широкому зрителю он известен благодаря ролям профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь".
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Скончался звезда "Людей Икс" Патрик Стюарт
23:36 29.10.2026 (обновлено: 23:39 29.10.2026)
К концу жизни актер боролся с болезнью Альцгеймера.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Звезда серии фильмов "Люди Икс" Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский таблоид TMZ.
"В официальном заявлении сообщается, что он скончался в понедельник под присмотром своей любящей жены Санни после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера", — говорится в публикации.
Стюарт родился в Великобритании в 1940 году, театральную карьеру начал в 1960-х.
Широкому зрителю он известен благодаря ролям профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь".