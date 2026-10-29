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Скончался звезда "Людей Икс" Патрик Стюарт

Скончался звезда "Людей Икс" Патрик Стюарт

Sputnik Абхазия

К концу жизни актер боролся с болезнью Альцгеймера. 29.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-29T23:36+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Звезда серии фильмов "Люди Икс" Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский таблоид TMZ.Стюарт родился в Великобритании в 1940 году, театральную карьеру начал в 1960-х.Широкому зрителю он известен благодаря ролям профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь".

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