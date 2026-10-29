https://sputnik-abkhazia.ru/20261029/transportnyy-kollaps-v-stolitse-est-li-reshenie-problemy-1066611195.html

Транспортный коллапс в столице: есть ли решение проблемы

Транспортный коллапс в столице: есть ли решение проблемы

Sputnik Абхазия

Sputnik 29.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-29T11:54+0300

2026-10-29T11:54+0300

2026-10-29T14:04+0300

абхазия

сухум

транспорт

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/02/1050037358_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_f5f463e705e95440963e6fddac775996.jpg

SputnikНаконец-то мы видим, что не только простых граждан Абхазии не на шутку волнует ситуация с организацией дорожного движения в столице. По инициативе главы администрации города Тимура Агрба в Абхазию пригласили специалистов из России, которые готовы оказать практическую и консультативную помощь в построении транспортной логистики Сухума. Уже хорошо, хотя все мы понимаем, что такие меры надо было предпринять не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Эта проблема накрывала столицу минимум с десяток лет. Узкие улицы города, быстро растущее количество автомобилей на дорогах, правовой нигилизм водителей и пресловутая ментальность населения неминуемо ведут нас к тому, что, по моим предположениям, транспортный коллапс наступит года через два. Именно в этом я не соглашусь с мнением приглашенных специалистов, у которых более оптимистичный взгляд – они предрекают, что необратимые процессы начнутся приблизительно к 2040 году, когда на 1000 человек будет приходиться 600 автомобилей.На чем зиждется мой пессимизм? Скорее всего, на жизненном опыте. Помимо того, что я такой же среднестатистический житель столицы с большим стажем езды, я еще и имел непосредственное отношение к работе правоохранительных органов и даже года три курировал дорожно-патрульную службу. Я бы настоятельно рекомендовал приглашенным специалистам пообщаться с офицерами ДПС инкогнито. Именно в приватной беседе они раскрыли бы им многие нюансы, многие проблемы в организации дорожного движения, которые не увидишь в официальных отчетах и статистике. Да и просто с водителями не помешало бы "посекретничать". Применять в Абхазии мировые стандарты надо, но есть определенные особенности правоприменения, которые нельзя не учитывать в стране души. Конечно же, я не сторонник того, чтобы каким-то особенным образом относиться к нашим местным "джигитам", но для достижения правильного результата надо принимать во внимание и это. Точно так же надо понимать, что в одночасье заставить наше население вдруг отказаться от личного транспорта и пересесть в общественный или на велосипеды, задача, хоть и абсолютно верная, практически невыполнимая.Я не стану подробно останавливаться на тех предложениях, которые исходят от экспертов, но как практик точно скажу, что необходимо и возможно предпринять уже сейчас.Все мы видим, как активно застраивается город Сухум, в том числе в его историческом центре. Это не может не радовать, ведь это показатель растущей деловой активности, повышения благосостояния народа. Но в вопросах утверждения архитектурных планов новостроек надо на очень принципиальном уровне отстаивать наличие парковочных мест. Без этого ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать начинать строительство. Иначе нас будут ставить перед фактом. Ни для кого не секрет, что в этих новостройках купить жилье могут себе позволить люди с достатком значительно выше среднего. Соответственно, легко предположить, что в этих семьях будет не по одному автомобилю. Вот и назревает вопрос: кто утверждал разрешение на строительство некоторых домов? Взять хотя бы в пример многоэтажку, которую отстраивают уже пару лет на пересечении улиц Гулиа и Академика Марра. В этом месте в рабочие дни уже минимальная транспортная проходимость. Ведь тут и офисы СБ и МВД, и школа, и детские сады. Где в будущем жители этого дома собираются парковать собственные автомобили, если даже тротуары тут еле пригодны для пешеходов?! Почему пишу тротуары? Мы же уже за стандарт поведения принимаем то, что машины ставят именно там, хотя это категорически не соответствует правилам дорожного движения, но как выход из положения закрываем на это глаза.Самой сложной проблемой для всего населения Абхазии является то, что фактически республиканская трасса Ингур-Псоу проходит прямо через центр города Сухум. Построить объездную дорогу могла позволить себе только такая великая держава, как СССР. Наш республиканский бюджет точно не осилит эту сверхзадачу. Но никто нам не мешает уже сейчас продумать, где, в каком месте можно будет хотя бы в перспективе проложить эту транспортную артерию. Для этого можно просто поднять архивы: ведь прямо перед войной 1992-1993 годов даже начинали строить объездную. Чтобы уже сейчас законодательно разработать и закрепить запрет на строительство домов и предприятий в месте предполагаемого строительства объездной. Иначе потом столкнемся с рядом неразрешимых проблем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261016/1066402209.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/1066470618.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260805/1064804552.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

абхазия, сухум, транспорт, мнение, авторы, колумнисты