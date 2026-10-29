https://sputnik-abkhazia.ru/20261029/tsybulevskaya-vysoko-otsenila-uroven-obrazovaniya-v-abkhazii-1066637331.html

Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии

Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии

Sputnik Абхазия

Майя Цыбулевская была назначена вице-премьером Абхазии в мае этого года, много лет она работала в сфере высшего и школьного образования. 29.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-29T09:00+0300

2026-10-29T09:00+0300

2026-10-29T09:20+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Образование в Абхазии находится на хорошем уровне, считает вице-премьер Майя Цыбулевская. В интервью проекту "Ҳара" она отметила, что система образования — очень деликатная вещь, принятые изменения и приход новых людей не могут сказаться на ней сразу. "Я большой сторонник академического образования. В Абхазии у нас еще остались конгломераты советской системы образования, в хорошем смысле слова, которые держат всю эту опору", — сказала вице-премьер.Цыбулевская не отрицает, что в системе образования Абхазии есть проблемы, похожие на те, с которыми сталкиваются многие страны. В их числе недостаточное количество часов, которые уделяются предметам. Решить эту проблему, по ее мнению, можно ранней профориентацией детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260722/1064517137.html

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