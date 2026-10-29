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Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии
Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии
Sputnik Абхазия
Майя Цыбулевская была назначена вице-премьером Абхазии в мае этого года, много лет она работала в сфере высшего и школьного образования. 29.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-29T09:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Образование в Абхазии находится на хорошем уровне, считает вице-премьер Майя Цыбулевская. В интервью проекту "Ҳара" она отметила, что система образования — очень деликатная вещь, принятые изменения и приход новых людей не могут сказаться на ней сразу. "Я большой сторонник академического образования. В Абхазии у нас еще остались конгломераты советской системы образования, в хорошем смысле слова, которые держат всю эту опору", — сказала вице-премьер.Цыбулевская не отрицает, что в системе образования Абхазии есть проблемы, похожие на те, с которыми сталкиваются многие страны. В их числе недостаточное количество часов, которые уделяются предметам. Решить эту проблему, по ее мнению, можно ранней профориентацией детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260722/1064517137.html
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абхазия, образование, новости
абхазия, образование, новости

Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии

09:00 29.10.2026 (обновлено: 09:20 29.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукМайя Цыбулевская
Майя Цыбулевская - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Майя Цыбулевская была назначена вице-премьером Абхазии в мае этого года, много лет она работала в сфере высшего и школьного образования.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Образование в Абхазии находится на хорошем уровне, считает вице-премьер Майя Цыбулевская.

В интервью проекту "Ҳара" она отметила, что система образования — очень деликатная вещь, принятые изменения и приход новых людей не могут сказаться на ней сразу.

"Я большой сторонник академического образования. В Абхазии у нас еще остались конгломераты советской системы образования, в хорошем смысле слова, которые держат всю эту опору", — сказала вице-премьер.
Цыбулевская не отрицает, что в системе образования Абхазии есть проблемы, похожие на те, с которыми сталкиваются многие страны. В их числе недостаточное количество часов, которые уделяются предметам.

Решить эту проблему, по ее мнению, можно ранней профориентацией детей.
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2026
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Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
22 июля, 14:04
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