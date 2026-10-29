Цыбулевская высоко оценила уровень образования в Абхазии
09:00 29.10.2026 (обновлено: 09:20 29.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукМайя Цыбулевская
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Майя Цыбулевская была назначена вице-премьером Абхазии в мае этого года, много лет она работала в сфере высшего и школьного образования.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Образование в Абхазии находится на хорошем уровне, считает вице-премьер Майя Цыбулевская.
В интервью проекту "Ҳара" она отметила, что система образования — очень деликатная вещь, принятые изменения и приход новых людей не могут сказаться на ней сразу.
"Я большой сторонник академического образования. В Абхазии у нас еще остались конгломераты советской системы образования, в хорошем смысле слова, которые держат всю эту опору", — сказала вице-премьер.
В интервью проекту "Ҳара" она отметила, что система образования — очень деликатная вещь, принятые изменения и приход новых людей не могут сказаться на ней сразу.
"Я большой сторонник академического образования. В Абхазии у нас еще остались конгломераты советской системы образования, в хорошем смысле слова, которые держат всю эту опору", — сказала вице-премьер.
Цыбулевская не отрицает, что в системе образования Абхазии есть проблемы, похожие на те, с которыми сталкиваются многие страны. В их числе недостаточное количество часов, которые уделяются предметам.
Решить эту проблему, по ее мнению, можно ранней профориентацией детей.
Решить эту проблему, по ее мнению, можно ранней профориентацией детей.