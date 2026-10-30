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Актуальные исследования: Наталья Комарницкая о форуме молодых ученых в Абхазии
Актуальные исследования: Наталья Комарницкая о форуме молодых ученых в Абхазии
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С 26 по 28 октября в Сухуме прошел III Абхазский научный форум молодых ученых. Организатор — Академия наук Абхазии. 30.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-30T23:04+0300
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Абхазский форум молодых ученых очень понравился гостье из Санкт-Петербурга, младшему научному сотруднику Ботанического института имени Комарова Наталье Комарницкой."Я никогда не строила никаких иллюзий касательно абхазской науки или абхазского форума, я хотела посмотреть все как есть. Сама я участвовала в международных форумах и конференциях, которые проходили в России, но стоит сказать, что большая часть аудитории – это российские ученые и представители стран СНГ. Совершенно другой опыт, когда ты посещаешь форум в другой стране", – подчеркнула она.Подробнее - в видео Sputnik.
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абхазия, наука, мультимедиа, видео, видео
Актуальные исследования: Наталья Комарницкая о форуме молодых ученых в Абхазии
С 26 по 28 октября в Сухуме прошел III Абхазский научный форум молодых ученых. Организатор — Академия наук Абхазии.
Абхазский форум молодых ученых очень понравился гостье из Санкт-Петербурга, младшему научному сотруднику Ботанического института имени Комарова Наталье Комарницкой.
"Я никогда не строила никаких иллюзий касательно абхазской науки или абхазского форума, я хотела посмотреть все как есть. Сама я участвовала в международных форумах и конференциях, которые проходили в России, но стоит сказать, что большая часть аудитории – это российские ученые и представители стран СНГ. Совершенно другой опыт, когда ты посещаешь форум в другой стране", – подчеркнула она.
Подробнее - в видео Sputnik.