https://sputnik-abkhazia.ru/20261030/aktualnye-issledovaniya-natalya-komarnitskaya-o-forume-molodykh-uchenykh-v-abkhazii-1066681735.html

Актуальные исследования: Наталья Комарницкая о форуме молодых ученых в Абхазии

Актуальные исследования: Наталья Комарницкая о форуме молодых ученых в Абхазии

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С 26 по 28 октября в Сухуме прошел III Абхазский научный форум молодых ученых. Организатор — Академия наук Абхазии. 30.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-30T23:04+0300

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Абхазский форум молодых ученых очень понравился гостье из Санкт-Петербурга, младшему научному сотруднику Ботанического института имени Комарова Наталье Комарницкой."Я никогда не строила никаких иллюзий касательно абхазской науки или абхазского форума, я хотела посмотреть все как есть. Сама я участвовала в международных форумах и конференциях, которые проходили в России, но стоит сказать, что большая часть аудитории – это российские ученые и представители стран СНГ. Совершенно другой опыт, когда ты посещаешь форум в другой стране", – подчеркнула она.Подробнее - в видео Sputnik.

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