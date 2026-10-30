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Без расстояний и границ: Гицба о конкурсе и объединении музыкантов из разных стран

Без расстояний и границ: Гицба о конкурсе и объединении музыкантов из разных стран

Sputnik Абхазия

О том, как прошел юбилейный гала-концерт, почему конкурс привлекает участников из разных стран и какие возможности он открывает для молодых исполнителей, в... 30.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-30T17:30+0300

2026-10-30T17:30+0300

2026-10-30T17:30+0300

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О том, как прошел юбилейный гала-концерт, почему конкурс привлекает участников из разных стран и какие возможности он открывает для молодых исполнителей, в интервью радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, основатель и художественный руководитель международного конкурса Алиса Гицба.По ее словам, за пять лет проект собрал более 750 участников, а в этом году организаторы получили свыше 300 заявок из разных стран. Конкурс помогает молодым музыкантам заявить о себе, получить профессиональный опыт и продолжить творческое развитие после завершения состязания.Гицба отметила, что важную роль в развитии проекта сыграла поддержка Президентского фонда культурных инициатив, правительства и Министерства культуры Абхазии. Благодаря сотрудничеству с партнерами конкурс расширил международную аудиторию, а его участники получили возможность выступать на одной сцене с профессиональными музыкантами и участвовать в новых творческих проектах.В планах организаторов — проведение шестого конкурса, расширение программы и введение новых номинаций. Гицба также подчеркнула важность развития академической музыки в Абхазии, в том числе создания условий для подготовки молодых исполнителей и появления в республике оперного или музыкального театра.

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