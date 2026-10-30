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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Бондарчук и Днестрянский в Абхазии: "Солярис", "Снегурочка" и секреты творческого тандема
Бондарчук и Днестрянский в Абхазии: "Солярис", "Снегурочка" и секреты творческого тандема
Sputnik Абхазия
Заслуженная артистка России, режиссер Наталья Бондарчук и актер, оператор Игорь Днестрянский провели творческие встречи в Сухуме в рамках мероприятий ко Дню... 30.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-30T12:27+0300
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в абхазии
кино
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В Сухуме прошли творческие встречи Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского, посвященные Дню российского кино, который отмечается 27 октября. Гости поделились впечатлениями от общения с абхазскими зрителями, рассказали о своих кинопроектах и планах на сотрудничество с республикой.Наталья Бондарчук отметила особую теплоту приема в Абхазии. По ее словам, зрители эмоционально откликнулись на документальный фильм об Инне Макаровой, Народной артистке СССР. Картина стала для режиссера не только рассказом о матери, но и возможностью показать ее человеческие качества через воспоминания близких людей.Игорь Днестрянский подчеркнул, что зрительская реакция стала во многом заслугой самой Инны Макаровой, а также тонкой режиссерской работы. Он обратил внимание на важность сохранения памяти о выдающихся деятелях культуры и предложил активнее поддерживать создание документальных фильмов о них еще при жизни.Говоря о картине "Снегурочка", Наталья Бондарчук объяснила, что ее привлекает тема любви и жертвенности, заложенная в произведении Александра Островского. Режиссер также выразила надежду привезти в Абхазию свои спектакли и фильмы для детской аудитории.Особое место в разговоре занял "Солярис" Андрея Тарковского. По мнению Бондарчук, фильм продолжает обращаться к будущему человечества, поднимая вопросы совести, любви и смысла человеческого существования. Она также поделилась размышлениями о современном кинематографе и влиянии искусственного интеллекта на творчество. Игорь Днестрянский подчеркнул, что новые технологии должны служить художественному замыслу, а не подменять его.Супруги рассказали и о своем многолетнем творческом сотрудничестве. По словам Натальи Бондарчук, их объединяют общие проекты, в которых ее стремительность дополняется вниманием Игоря Днестрянского к деталям. Сам он отметил, что совместная жизнь и работа требуют готовности отказываться от личных амбиций ради общей цели.
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Бондарчук и Днестрянский в Абхазии: "Солярис", "Снегурочка" и секреты творческого тандема

12:27 30.10.2026
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Заслуженная артистка России, режиссер Наталья Бондарчук и актер, оператор Игорь Днестрянский провели творческие встречи в Сухуме в рамках мероприятий ко Дню российского кино.
В Сухуме прошли творческие встречи Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского, посвященные Дню российского кино, который отмечается 27 октября. Гости поделились впечатлениями от общения с абхазскими зрителями, рассказали о своих кинопроектах и планах на сотрудничество с республикой.
Наталья Бондарчук отметила особую теплоту приема в Абхазии. По ее словам, зрители эмоционально откликнулись на документальный фильм об Инне Макаровой, Народной артистке СССР. Картина стала для режиссера не только рассказом о матери, но и возможностью показать ее человеческие качества через воспоминания близких людей.
Игорь Днестрянский подчеркнул, что зрительская реакция стала во многом заслугой самой Инны Макаровой, а также тонкой режиссерской работы. Он обратил внимание на важность сохранения памяти о выдающихся деятелях культуры и предложил активнее поддерживать создание документальных фильмов о них еще при жизни.
Говоря о картине "Снегурочка", Наталья Бондарчук объяснила, что ее привлекает тема любви и жертвенности, заложенная в произведении Александра Островского. Режиссер также выразила надежду привезти в Абхазию свои спектакли и фильмы для детской аудитории.
Особое место в разговоре занял "Солярис" Андрея Тарковского. По мнению Бондарчук, фильм продолжает обращаться к будущему человечества, поднимая вопросы совести, любви и смысла человеческого существования. Она также поделилась размышлениями о современном кинематографе и влиянии искусственного интеллекта на творчество. Игорь Днестрянский подчеркнул, что новые технологии должны служить художественному замыслу, а не подменять его.
Супруги рассказали и о своем многолетнем творческом сотрудничестве. По словам Натальи Бондарчук, их объединяют общие проекты, в которых ее стремительность дополняется вниманием Игоря Днестрянского к деталям. Сам он отметил, что совместная жизнь и работа требуют готовности отказываться от личных амбиций ради общей цели.
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