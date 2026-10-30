https://sputnik-abkhazia.ru/20261030/konstatatsiya-masterstva-konkurs-vzglyad-dlya-zhurnalistov-otkryl-priem-zayavok-1066681625.html

Констатация мастерства: конкурс "Взгляд" для журналистов открыл прием заявок

Констатация мастерства: конкурс "Взгляд" для журналистов открыл прием заявок

Sputnik Абхазия

Представительство Россотрудничества объявило конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд –2026". 30.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-30T23:00+0300

2026-10-30T23:00+0300

2026-10-30T23:00+0300

в абхазии

абхазия

россотрудничество в абхазии

видео

мультимедиа

сми

журналистика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/1e/1066681453_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_3448ec3fedecfe354636a4795e17b6f7.jpg

Представительство Россотрудничества объявило конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд –2026".Он ежегодно проводится с 2022 года и носит имя Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева.Основная цель конкурса "Взгляд–2026" – поддержка развития профессиональных навыков журналистов и блогеров, которые интересуются историей Абхазии, сказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в республике Вадим Банников.Подача заявок открыта с 30 октября до 30 ноября. До 10 декабря жюри будет изучать работы, а церемония награждения победителей состоится 23 декабря.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россотрудничество в абхазии, видео, мультимедиа, сми, журналистика, видео