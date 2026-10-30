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Констатация мастерства: конкурс "Взгляд" для журналистов открыл прием заявок
Констатация мастерства: конкурс "Взгляд" для журналистов открыл прием заявок
Sputnik Абхазия
Представительство Россотрудничества объявило конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд –2026". 30.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-30T23:00+0300
2026-10-30T23:00+0300
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Представительство Россотрудничества объявило конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд –2026".Он ежегодно проводится с 2022 года и носит имя Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева.Основная цель конкурса "Взгляд–2026" – поддержка развития профессиональных навыков журналистов и блогеров, которые интересуются историей Абхазии, сказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в республике Вадим Банников.Подача заявок открыта с 30 октября до 30 ноября. До 10 декабря жюри будет изучать работы, а церемония награждения победителей состоится 23 декабря.
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абхазия, россотрудничество в абхазии, видео, мультимедиа, сми, журналистика, видео
абхазия, россотрудничество в абхазии, видео, мультимедиа, сми, журналистика, видео
Констатация мастерства: конкурс "Взгляд" для журналистов открыл прием заявок
Представительство Россотрудничества объявило конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд –2026".
Он ежегодно проводится с 2022 года и носит имя Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева.
Основная цель конкурса "Взгляд–2026" – поддержка развития профессиональных навыков журналистов и блогеров, которые интересуются историей Абхазии, сказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в республике Вадим Банников.
Подача заявок открыта с 30 октября до 30 ноября. До 10 декабря жюри будет изучать работы, а церемония награждения победителей состоится 23 декабря.