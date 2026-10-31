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Два человека погибли при ударе дрона по частному дому в Брянске
Два человека погибли при ударе дрона по частному дому в Брянске
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Два человека погибли при ударе дрона по частному дому в Брянске, пятеро ранены, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук. 31.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Два человека погибли при ударе дрона по частному дому в Брянске, пятеро ранены, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук.Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь.Ковальчук добавил, что за последние сутки над Брянской областью были уничтожены 29 вражеских БпЛА.
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Два человека погибли при ударе дрона по частному дому в Брянске, пятеро ранены, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук.
Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь.
Ковальчук добавил, что за последние сутки над Брянской областью были уничтожены 29 вражеских БпЛА.