https://sputnik-abkhazia.ru/20261031/gendirektor-chernomorenergo-avariynykh-otklyucheniy-elektroenergii-stalo-znachitelno-menshe-1066689779.html

Гендиректор "Черноморэнерго": аварийных отключений света стало значительно меньше

Гендиректор "Черноморэнерго": аварийных отключений света стало значительно меньше

Sputnik Абхазия

За последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения. 31.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-31T20:10+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Аварийных отключений электроэнергии в Абхазии стало значительно меньше, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По его словам, за последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.Специалисты используют тепловизоры для регулярного обследования подстанций. Проверки позволяют выявлять перегрев контактов и оборудования и устранять неисправности до возникновения аварийных ситуаций."Аварию лучше всегда предупредить, чем ее устранять потом", — подчеркнул Джинджолия.Он объяснил, что плановые отключения необходимы для проведения ремонтных работ и профилактики, а сами работы обычно занимают меньше времени, чем устранение последствий аварии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261031/1066687099.html

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