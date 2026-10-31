https://sputnik-abkhazia.ru/20261031/gendirektor-chernomorenergo-avariynykh-otklyucheniy-elektroenergii-stalo-znachitelno-menshe-1066689779.html
Гендиректор "Черноморэнерго": аварийных отключений света стало значительно меньше
Гендиректор "Черноморэнерго": аварийных отключений света стало значительно меньше
Sputnik Абхазия
За последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения. 31.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-31T20:10+0300
2026-10-31T20:10+0300
2026-10-31T22:35+0300
в абхазии
новости
абхазия
электроэнергетика
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037280115_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_0307064a24dbc95ebdc89e45d76b1731.jpg
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Аварийных отключений электроэнергии в Абхазии стало значительно меньше, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По его словам, за последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.Специалисты используют тепловизоры для регулярного обследования подстанций. Проверки позволяют выявлять перегрев контактов и оборудования и устранять неисправности до возникновения аварийных ситуаций."Аварию лучше всегда предупредить, чем ее устранять потом", — подчеркнул Джинджолия.Он объяснил, что плановые отключения необходимы для проведения ремонтных работ и профилактики, а сами работы обычно занимают меньше времени, чем устранение последствий аварии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261031/1066687099.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037280115_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_6246dfc4cdc97d2615dd1aa41f44c184.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, электроэнергетика, черноморэнерго
новости, абхазия, электроэнергетика, черноморэнерго
Гендиректор "Черноморэнерго": аварийных отключений света стало значительно меньше
20:10 31.10.2026 (обновлено: 22:35 31.10.2026)
За последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Аварийных отключений электроэнергии в Абхазии стало значительно меньше, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
По его словам, за последние три года предприятие провело комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.
Специалисты используют тепловизоры для регулярного обследования подстанций. Проверки позволяют выявлять перегрев контактов и оборудования и устранять неисправности до возникновения аварийных ситуаций.
"Аварию лучше всегда предупредить, чем ее устранять потом", — подчеркнул Джинджолия.
Он объяснил, что плановые отключения необходимы для проведения ремонтных работ и профилактики, а сами работы обычно занимают меньше времени, чем устранение последствий аварии.