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Sputnik недели: день абхазского языка, форум "Росатома" и фестиваль кузнецов

Sputnik недели: день абхазского языка, форум "Росатома" и фестиваль кузнецов

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 26 октября по 1 ноября. 01.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-01T19:35+0300

2026-11-01T19:35+0300

2026-11-01T19:35+0300

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О том, какие поручения дал Бадра Гунба по вопросам развития абхазского языка и усиления армии, как прошел форум "Росатома" в республике, что обсудили в МИД с сопредседателями Женевский дискуссий, кто стал кавалером ордена Мужества, читайте в материалеSputnikДень абхазского языкаБадра Гунба выступил с обращением по случаю Дня абхазского языка.Он поздравил жителей республики с праздником и отметил, что язык — один из главных символов абхазской национальной идентичности, неразрывно связанный с историческим наследием народа."Я убежден, что в нашем государстве каждый день должен быть днем абхазского языка. Нельзя ограничиваться одной датой или какими-то отдельными мероприятиями. Эта работа — наш повседневный долг, наша общая ответственность", — говорится в тексте.Гунба напомнил, что абхазский — государственный язык, он должен в полной мере использоваться в работе госучреждений. Но задача в том, чтобы он широко применялся и в повседневной жизни. Этим совместно должны заниматься в семьях, в школах, средних и высших учебных заведениях.Президент также дал ряд поручений по итогам совещания по сохранению и развитию абхазского языка.В список задач входит:На минувшей неделе в Администрации президента также прошел совещание по вопросу развития абхазского языка.Бадра Гунба подчеркнул, что без знания родного языка нет будущего. Изучать иностранные языки необходимо, однако не следует стесняться говорить на абхазском."Государство всегда делало все возможное для того, чтобы способствовать развитию абхазского языка. Проекты, направленные на развитие языка, и дальше будут получать поддержку, они будут иметь больший потенциал", — сказал глава государства.Он отметил, что один из главных вопросов, стоящих перед государством в настоящее время, — сохранение и развитие родного языка. Это приоритетный вопрос.Поручения президентаГлавнокомандующий Абхазии Бадра Гунба подвел итоги учебного года в Вооруженных силах и поставил задачи на 2027 год. Он поблагодарил резервистов за участие в учениях, а личный состав Минобороны — за добросовестную службу.Президент дал ряд поручений, в том числе повысить готовность штабов и войск к выполнению задач по предназначению в любых условиях, обеспечить участие в боевой учебе органов государственного и военного управления всех уровней, организовать стратегическую тренировку на государственном уровне под руководством главнокомандующего, обеспечить совместную подготовку военнослужащих Абхазии и России.Заседание ПарламентаДепутаты Парламента приняли закон о госрегистрации автотранспорта.Он регулирует установление правил присвоения так называемых "престижных" госномеров, актуализацию базы данных автотранспортных средств, недопущение использования незарегистрированных, не прошедших техосмотр или перерегистрацию машин.Закон также предусматривает обязательность учета транспорта по месту жительства или временного пребывания владельцев, учет машин, ввезенных в режиме временного ввоза на срок более 90 дней.Кроме того, депутаты приняли Закон о развитии малого и среднего предпринимательства.Документ определяет критерии деления бизнеса на микро-, малые и средние предприятия. Ключевые параметры — число работников и объем выручки. Они позволят рассчитывать и оценивать состояние бизнеса в случае экономической нестабильности.Введение критериев связано с тем, что малый и средний бизнес пользуются особыми преференциями. Новый закон призван снизить административную и налоговую нагрузку на них через финансово-кредитную и инвестиционную поддержку.Заседание в КабминеРасширенное заседание Фонда содействия развитию муниципальных образований "Ассоциации территорий расположения атомных электростанций" состоялось в Кабмине Абхазии.Оно состоялось в рамках делового форума "Росатома", который открылся 27 октября в Пицунде.Он также отметил, что на заседании будут затронуты вопросы, связанные с образованием, медициной, поддержкой молодежи.Мероприятие прошло с участием руководства страны во главе с президентом Бадрой Гунба.Герои Очамчырской наступательной операцииПамять погибших бойцов группы "Дед" почтили в Очамчыре.В мероприятии приняли участие руководство района, ветераны, школьники, местные жители.У Мемориала Славы также организовали фотоэкспозицию с портретами погибших бойцов, которая ранее была установлена в Сухуме.Памятные мероприятия завершились в селе Ачгуара, где перед собравшимися выступили глава района Алхас Кация и оставшиеся в живых члены группы.Военная группа "Дед" принимала участие в неудавшейся операции по освобождению Очамчыры, которая началась 26 октября 1992 года. Почти все члены группы погибли.Визит делегации Минтруда РФДелегация Министерства труда и соцзащиты России посетила Абхазию на этой неделе.Российские специалисты помогут выстроить и развить систему оказания соцуслуг гражданам Абхазии.Их принял посол Вячеслав Гладков. Он выразил уверенность, что визит делегации укрепит сотрудничества между странами и поможет создать дополнительные возможности для поддержки жителей республики.Форум "Росатома"Деловой форум "Росатома" и Фестиваль международных детских проектов прошли в Абхазии на уходящей неделе.В первый день в пансионате "Литфонд" в Пицунде открылись фотовыставка "Территория успеха: в объятиях природы" и показ модной коллекции "Вдохновленные Родиной", которую провели также в Сухуме, 29 октября.Утром 28 октября в Пицунде открыли детский спортивный комплекс. Он стал подарком городу от концерна "Росэнергоатом".В тот же день в столице Абхазии прошел форум, посвященный развитию сотрудничества между Абхазией и "Росатомом".Президент Абхазии Бадра Гунба выступил с приветственной речью, в котором он в частности отметил, что взаимодействие республики с госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень."Не менее важны совместные инициативы в сфере образования, здравоохранения, спорта, сохранения исторической памяти и поддержки культурного наследия. Они позволяют не только укреплять сложившиеся связи, но и создавать новые возможности для наших сотрудников", — сказал он.Первый заместитель гендиректора "Росэнергоатома" по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава отметил, что проекты концерна за рубежом наращивают темпы."И нам приятно, что наша высокотехнологическая большая компания имеет и такую возможность — делать социальные проекты, социальные программы не только у себя в России, но и во всех странах, дружественных нам. В частности, в Абхазии мы работаем давно и делаем свое благое, доброе дело", — сказал он.В качестве примера Ткебучава привел пансионат "Литфонд" в Пицунде, развитие которого поддерживает "Росэнергоатом". Заместитель гендиректора подчеркнул, что это объект с высокотехнологичным медицинским оборудованием, пользующийся популярностью за пределами Абхазии.На полях форума был подписан ряд документов. Среди них две дорожные карты сотрудничества — между Сосновым Бором в Ленинградской области и Новым Афоном и между Десногорском Смоленской области и Ткуарчалским районом.Также заключено соглашение о сотрудничестве между фондом "АТР АЭС" и агентством развития креативных индустрий "АБАРТ".Премьер-министр Абхазии Владимир Делба подчеркнул, что тесные отношения с "Росатомом" дают Абхазии широкие возможности.Совещание в посольстве РФСовещание с представителями Минсоцзащиты России прошло в Сухуме."Задача российской делегации поделиться накопленным опытом, чтобы оказать содействие чувствительным социальным группам населения", — говорится в публикации посольства.В нем приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба, министр юстиции Анри Барциц, министр финансов Саид Губаз, председатель Нацбанка Беслан Барателиа, глава Пенсионного фонда Денис Гулария, посол России Вячеслав Гладков.Международные вопросыВстреча с сопредседателями Женевских дискуссий со стороны ООН, ОБСЕ и ЕС прошла в МИД Абхазии 28 октября.На ней обсудили повестку дня предстоящего 68-го раунда дискуссий, который пройдет 10–11 ноября.Абхазская сторона в очередной раз назвала ключевой целью подписание документа о неприменении Грузией военной силы.Кроме того, сопредседателям сообщили о давлении Грузии на представительницу абхазской диаспоры в Турции Эльчин Адзинба, которая также участвовала во встрече. Угрозам и кибератакам Адзинба подверглась после выступления на сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, где затронула вопросы международной изоляции Абхазии.Стороны также подчеркнули необходимость возобновления деятельности Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и важность сохранения Женевских дискуссий как инструмента поддержания безопасности в Закавказье.Гости из Белгородской областиВячеслав Гладков встретился с отдыхающими в Абхазии семьями из Белгородской области.Многодетные семьи из приграничных округов со сложной оперативной обстановкой приехали в республику на две недели."Спросил, как проходит отдых. Мамы счастливы, погода еще очень комфортная, море теплое. Поделились, что ходят купаться, были на экскурсиях. Дети в спокойной обстановке подышали морским воздухом, увидели прекрасную природу", — написал посол России в своих соцсетях.Он отметил, что все республиканские структуры тепло приняли гостей и отнеслись к белгородским семьям, как к своим родным.Молодежный Парламент приступил к работеПервое заседание Молодежного парламента прошло в Сухуме.Его провел спикер Народного Собрания Лаша Ашуба. В соответствии с повесткой дня состоялось избрание руководства: председатель — Анас Ласурия, зампредседателя — Самей Ашуба, секретарь Молодежного парламента — София Хагба.Лаша Ашуба поздравил их и пожелал депутатам успехов в их деятельности.Он отметил, что ключевые цели органа — содействие реализации молодежной политики, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения.Вручение ордена МужестваВетеран СВО, житель Абхазии Фамил Садыгов получил орден Мужества.Церемония прошла в посольстве России. Посол Вячеслав Гладков отметил, что Россия благодарна народу республики за неоценимую помощь и героизм, который проявляется на полях сражений."Нам всем была оказана большая честь сегодня вручить государственную награду Российской Федерации — орден Мужества — человеку, который мужественно, с большой выдержкой, героизмом, профессионализмом боролся с нацизмом, боролся во славу великой России, отстаивая будущее поколений", — сказал он.Награждение орденом Мужества — это высокое признание личной стойкости и верности воинскому долгу, подчеркнул министр обороны Абхазии Беслан Цвижба.Фестиваль кузнецовФестиваль Союза кузнецов-оружейников Абхазии "Х-напы" прошел в Сухумской крепости с 30 по 31 октября.На фестивале представили старинные абхазские ружья и ножи, среди экспонатов есть и археологические находки.Кроме того, на месте разместили целые кузни — мастера рассказывают о производстве оружия и дают мастер-классы всем желающим.

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абхазия, общество, росатом, бадра гунба, посольство рф в абхазии, культура, народное ремесло