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Взаимный интерес: научный обмен Россия – Абхазия

Взаимный интерес: научный обмен Россия – Абхазия

Sputnik Абхазия

В Сухуме завершился Третий научный форум молодых ученых Абхазии. Это площадка, где молодые исследователи из разных стран представляют свои первые серьезные... 02.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-02T13:51+0300

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Взаимный интерес: научный обмен Россия-Абхазия Sputnik Абхазия Взаимный интерес: научный обмен Россия-Абхазия

В Сухуме завершился Третий научный форум молодых ученых Абхазии. Это площадка, где молодые исследователи из разных стран представляют свои первые серьезные результаты и находят единомышленников. О том, как прошел форум, что такое научный обмен между Россией и Абхазией сегодня и какая от него практическая польза, рассказала гостья из Санкт-Петербурга Наталья Комарницкая, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН.Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, ученые, аудио