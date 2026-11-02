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Взаимный интерес: научный обмен Россия – Абхазия
Взаимный интерес: научный обмен Россия – Абхазия
Sputnik Абхазия
В Сухуме завершился Третий научный форум молодых ученых Абхазии. Это площадка, где молодые исследователи из разных стран представляют свои первые серьезные... 02.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-02T13:51+0300
2026-11-02T13:51+0300
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Взаимный интерес: научный обмен Россия-Абхазия
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: научный обмен Россия-Абхазия
В Сухуме завершился Третий научный форум молодых ученых Абхазии. Это площадка, где молодые исследователи из разных стран представляют свои первые серьезные результаты и находят единомышленников. О том, как прошел форум, что такое научный обмен между Россией и Абхазией сегодня и какая от него практическая польза, рассказала гостья из Санкт-Петербурга Наталья Комарницкая, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, ученые, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, ученые, аудио
Взаимный интерес: научный обмен Россия – Абхазия
13:51 02.11.2026 (обновлено: 15:38 02.11.2026)
В Сухуме завершился Третий научный форум молодых ученых Абхазии. Это площадка, где молодые исследователи из разных стран представляют свои первые серьезные результаты и находят единомышленников. О том, как прошел форум, что такое научный обмен между Россией и Абхазией сегодня и какая от него практическая польза, рассказала гостья из Санкт-Петербурга Наталья Комарницкая, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН.