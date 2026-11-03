https://sputnik-abkhazia.ru/20261103/ekonomiya-i-modernizatsiya-dzhindzholiya-ob-energodefitsite-i-sposobakh-vykhoda-iz-nego-1066730659.html

Экономия и модернизация: Джинджолия об энергодефиците и способах выхода из него

Экономия и модернизация: Джинджолия об энергодефиците и способах выхода из него

Sputnik Абхазия

В Абхазии до конца 2026 года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт⋅ч Для его покрытия планируется использовать коммерческий переток, а после... 03.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-03T13:56+0300

2026-11-03T13:56+0300

2026-11-03T13:56+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

электричество

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/03/1066730490_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_f89d5dd5fa2795b1dce7ea57ba8e9da9.jpg

О ситуации в энергетике Абхазии, подготовке к зиме и планах на 2027 год в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По его словам, до конца года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт.ч. Предприятие продолжает модернизацию сетей и подстанций: по всей Абхазии уже установлено около 63 тысяч счетчиков, охватывающих 65% абонентов.Джинджолия подчеркнул, что для решения проблемы дефицита необходимо развивать новые генерирующие мощности, в том числе солнечную энергетику. В планах на 2027 год внедрение биллинга для юридических лиц, цифровая инвентаризация счетчиков и дальнейшая реконструкция подстанций.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, черноморэнерго, электричество, видео, мультимедиа, видео