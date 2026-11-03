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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261103/ekonomiya-i-modernizatsiya-dzhindzholiya-ob-energodefitsite-i-sposobakh-vykhoda-iz-nego-1066730659.html
Экономия и модернизация: Джинджолия об энергодефиците и способах выхода из него
Экономия и модернизация: Джинджолия об энергодефиците и способах выхода из него
Sputnik Абхазия
В Абхазии до конца 2026 года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт⋅ч Для его покрытия планируется использовать коммерческий переток, а после... 03.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-03T13:56+0300
2026-11-03T13:56+0300
энергетическая отрасль абхазии
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О ситуации в энергетике Абхазии, подготовке к зиме и планах на 2027 год в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По его словам, до конца года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт.ч. Предприятие продолжает модернизацию сетей и подстанций: по всей Абхазии уже установлено около 63 тысяч счетчиков, охватывающих 65% абонентов.Джинджолия подчеркнул, что для решения проблемы дефицита необходимо развивать новые генерирующие мощности, в том числе солнечную энергетику. В планах на 2027 год внедрение биллинга для юридических лиц, цифровая инвентаризация счетчиков и дальнейшая реконструкция подстанций.
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Экономия и модернизация: Джинджолия об энергодефиците и способах выхода из него

13:56 03.11.2026
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В Абхазии до конца 2026 года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт⋅ч Для его покрытия планируется использовать коммерческий переток, а после Нового года — социальный переток объемом около 154 миллионов кВт⋅ч.
О ситуации в энергетике Абхазии, подготовке к зиме и планах на 2027 год в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
По его словам, до конца года дефицит электроэнергии составит около 110 миллионов кВт.ч. Предприятие продолжает модернизацию сетей и подстанций: по всей Абхазии уже установлено около 63 тысяч счетчиков, охватывающих 65% абонентов.
Джинджолия подчеркнул, что для решения проблемы дефицита необходимо развивать новые генерирующие мощности, в том числе солнечную энергетику. В планах на 2027 год внедрение биллинга для юридических лиц, цифровая инвентаризация счетчиков и дальнейшая реконструкция подстанций.
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