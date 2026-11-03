https://sputnik-abkhazia.ru/20261103/khatuna-shatipa-demograficheskiy-krizis-v-abkhazii-i-mery-po-podderzhke-semey-1066730105.html

Хатуна Шатипа: демографический кризис в Абхазии и меры по поддержке семей

Хатуна Шатипа: демографический кризис в Абхазии и меры по поддержке семей

Sputnik Абхазия

В Абхазии за 2021–2025 годы родились 5600 человек, а умерли 7057. Смертность превысила рождаемость на 1452 человека. Для изменения демографической ситуации в... 03.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-03T13:46+0300

2026-11-03T13:46+0300

2026-11-03T13:46+0300

в абхазии

абхазия

демография

статистика

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/03/1066729924_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_30a528349599c1b95771096aa190c047.jpg

О демографической ситуации в Абхазии, причинах сокращения населения и мерах по поддержке семей в интервью радио Sputnik рассказала заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. По ее словам, демографические показатели республики свидетельствуют о кризисной ситуации: за последние пять лет смертность превышает рождаемость, а доля старшего поколения значительно выше доли молодого населения. При этом демографические проблемы становятся одним из факторов, ограничивающих экономическое развитие Абхазии. Шатипа подчеркнула, что выплаты при рождении детей необходимы, однако они не могут решить проблему самостоятельно. Для изменения ситуации нужна комплексная долгосрочная программа, предусматривающая поддержку молодых семей, развитие здравоохранения, репатриацию, создание рабочих мест и сохранение сельских территорий.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, демография, статистика, видео, мультимедиа, видео