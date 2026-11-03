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Хатуна Шатипа: демографический кризис в Абхазии и меры по поддержке семей
Хатуна Шатипа: демографический кризис в Абхазии и меры по поддержке семей
Sputnik Абхазия
В Абхазии за 2021–2025 годы родились 5600 человек, а умерли 7057. Смертность превысила рождаемость на 1452 человека. Для изменения демографической ситуации в... 03.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-03T13:46+0300
2026-11-03T13:46+0300
2026-11-03T13:46+0300
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О демографической ситуации в Абхазии, причинах сокращения населения и мерах по поддержке семей в интервью радио Sputnik рассказала заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. По ее словам, демографические показатели республики свидетельствуют о кризисной ситуации: за последние пять лет смертность превышает рождаемость, а доля старшего поколения значительно выше доли молодого населения. При этом демографические проблемы становятся одним из факторов, ограничивающих экономическое развитие Абхазии. Шатипа подчеркнула, что выплаты при рождении детей необходимы, однако они не могут решить проблему самостоятельно. Для изменения ситуации нужна комплексная долгосрочная программа, предусматривающая поддержку молодых семей, развитие здравоохранения, репатриацию, создание рабочих мест и сохранение сельских территорий.
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абхазия, демография, статистика, видео, мультимедиа, видео
Хатуна Шатипа: демографический кризис в Абхазии и меры по поддержке семей
В Абхазии за 2021–2025 годы родились 5600 человек, а умерли 7057. Смертность превысила рождаемость на 1452 человека. Для изменения демографической ситуации в республике необходима не только финансовая поддержка семей, но и долгосрочная государственная программа.
О демографической ситуации в Абхазии, причинах сокращения населения и мерах по поддержке семей в интервью радио Sputnik рассказала заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа.
По ее словам, демографические показатели республики свидетельствуют о кризисной ситуации: за последние пять лет смертность превышает рождаемость, а доля старшего поколения значительно выше доли молодого населения. При этом демографические проблемы становятся одним из факторов, ограничивающих экономическое развитие Абхазии.
Шатипа подчеркнула, что выплаты при рождении детей необходимы, однако они не могут решить проблему самостоятельно. Для изменения ситуации нужна комплексная долгосрочная программа, предусматривающая поддержку молодых семей, развитие здравоохранения, репатриацию, создание рабочих мест и сохранение сельских территорий.