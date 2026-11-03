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Президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса
Президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса
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Абхазия | Главное 03.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-03T19:03+0300
2026-11-06T19:04+0300
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Абхазия | ГлавноеНеуд за контрольную работу: президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса.Бадра Гунба после серии тревожных звоночков дал два месяца рабочей группе с участием Генпрокуратуры, МВД и СГБ разобраться в ситуации с проектами развития сельхоза и поддержки МСП. Разобрались.Пока без далеко идущих выводов и оценок. Назначены дополнительные проверки, но приятного уже мало.Президент считает, что Минсельхоз и Минэкономики пустили реализацию госпрограмм на самотёк.По данным проверки, на развитии сельского хозяйства в 2025 году освоено ₽149,7 млн из ₽150 млн. Вроде бы, всё в рамках, но из 356 получателей только у 261 товары и оборудование имеются в полном объёме. В одних случаях указывается, что всё было выдано, но нет в наличии, либо не находится по указанным адресам. Есть и заявления участников о неполучении предусмотренной поддержки.Теперь о малом и среднем предпринимательстве. В прошлом году оказана помощь 265 участникам и 485 заявителям.Полностью работают 76 предприятия.Итак, 35 проектов так и не запустились, хотя обеспечены оборудованием в полном объёме, 44 не реализованы, потому что ничего не закуплено, 27 обеспечены средствами производства частично.Есть "кочевники". 44 — изменили место реализации проектов в границах своих районов, а 39 вообще переместились за их пределы. Органы выясняют детали.Гунба поставил пару задач. Во-первых, правоохранителям продолжить контроль и еженедельно направлять сведения по госпрограммам прошлого и текущего годов непосредственно в Администрацию Президента, во-вторых, оказать правовую поддержку профильным ведомствам по возврату неэффективно использованных средств в госказну.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия

Президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса

19:03 03.11.2026 (обновлено: 19:04 06.11.2026)
© Foto / Администрация президента Бадра Гунба в День знаний посетил Калдахуарскую школу-интернат
Бадра Гунба в День знаний посетил Калдахуарскую школу-интернат - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2026
© Foto / Администрация президента
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Абхазия | Главное
Неуд за контрольную работу: президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса.

Бадра Гунба после серии тревожных звоночков дал два месяца рабочей группе с участием Генпрокуратуры, МВД и СГБ разобраться в ситуации с проектами развития сельхоза и поддержки МСП. Разобрались.

Пока без далеко идущих выводов и оценок. Назначены дополнительные проверки, но приятного уже мало.

Президент считает, что Минсельхоз и Минэкономики пустили реализацию госпрограмм на самотёк.

По данным проверки, на развитии сельского хозяйства в 2025 году освоено ₽149,7 млн из ₽150 млн.

Вроде бы, всё в рамках, но из 356 получателей только у 261 товары и оборудование имеются в полном объёме.

В одних случаях указывается, что всё было выдано, но нет в наличии, либо не находится по указанным адресам. Есть и заявления участников о неполучении предусмотренной поддержки.

Теперь о малом и среднем предпринимательстве.

В прошлом году оказана помощь 265 участникам и 485 заявителям.

Полностью работают 76 предприятия.

Итак, 35 проектов так и не запустились, хотя обеспечены оборудованием в полном объёме, 44 не реализованы, потому что ничего не закуплено, 27 обеспечены средствами производства частично.

Есть "кочевники". 44 — изменили место реализации проектов в границах своих районов, а 39 вообще переместились за их пределы. Органы выясняют детали.

Гунба поставил пару задач. Во-первых, правоохранителям продолжить контроль и еженедельно направлять сведения по госпрограммам прошлого и текущего годов непосредственно в Администрацию Президента, во-вторых, оказать правовую поддержку профильным ведомствам по возврату неэффективно использованных средств в госказну.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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