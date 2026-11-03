Неуд за контрольную работу: президент Гунба резко оценил выполнение госпрограмм для сельхоза и бизнеса.



Бадра Гунба после серии тревожных звоночков дал два месяца рабочей группе с участием Генпрокуратуры, МВД и СГБ разобраться в ситуации с проектами развития сельхоза и поддержки МСП. Разобрались.



Пока без далеко идущих выводов и оценок. Назначены дополнительные проверки, но приятного уже мало.



Президент считает, что Минсельхоз и Минэкономики пустили реализацию госпрограмм на самотёк.



По данным проверки, на развитии сельского хозяйства в 2025 году освоено ₽149,7 млн из ₽150 млн.



Вроде бы, всё в рамках, но из 356 получателей только у 261 товары и оборудование имеются в полном объёме.



В одних случаях указывается, что всё было выдано, но нет в наличии, либо не находится по указанным адресам. Есть и заявления участников о неполучении предусмотренной поддержки.



Теперь о малом и среднем предпринимательстве.



В прошлом году оказана помощь 265 участникам и 485 заявителям.



Полностью работают 76 предприятия.



Итак, 35 проектов так и не запустились, хотя обеспечены оборудованием в полном объёме, 44 не реализованы, потому что ничего не закуплено, 27 обеспечены средствами производства частично.



Есть "кочевники". 44 — изменили место реализации проектов в границах своих районов, а 39 вообще переместились за их пределы. Органы выясняют детали.



Гунба поставил пару задач. Во-первых, правоохранителям продолжить контроль и еженедельно направлять сведения по госпрограммам прошлого и текущего годов непосредственно в Администрацию Президента, во-вторых, оказать правовую поддержку профильным ведомствам по возврату неэффективно использованных средств в госказну.