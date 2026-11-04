https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/ekspert-rasskazal-o-perspektivakh-gornolyzhnogo-turizma-v-abkhazii-1066745612.html
Эксперт рассказал о перспективах горнолыжного туризма в Абхазии
Эксперт рассказал о перспективах горнолыжного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Еще одним направлением может стать туризм с целью оздоровления в Абхазии. 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T10:21+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Горнолыжный зимний туризм – пока самая недооцененная в Абхазии возможность, отметил в эфире радио Sputnik советник ректора РГСУ, экс-декан факультета туризма Константин Поздняков."Уникальный субтропический снег, горные вершины. То есть это скитур, кайтинг и куча-куча дополнительных активностей для всех возрастов и на любой кошелек", — отметил он.Еще одними перспективными направлениями в Абхазии могут стать бальнеология и сантуры, что осталось от советского наследия, считает эксперт.По его словам, в Абхазии уникальный микроклимат с прекрасными лечебными источниками, которые соответствуют мировым стандартам.Поздняков также добавил, что открытие Сухумского аэропорта – один из шагов по продлению курортного сезона на круглый год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261102/1066705713.html
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новости, абхазия, туризм
Эксперт рассказал о перспективах горнолыжного туризма в Абхазии
10:21 04.11.2026 (обновлено: 10:35 04.11.2026)
Еще одним направлением может стать туризм с целью оздоровления в Абхазии.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Горнолыжный зимний туризм – пока самая недооцененная в Абхазии возможность, отметил в эфире радио Sputnik советник ректора РГСУ, экс-декан факультета туризма Константин Поздняков.
"Уникальный субтропический снег, горные вершины. То есть это скитур, кайтинг и куча-куча дополнительных активностей для всех возрастов и на любой кошелек", — отметил он.
Еще одними перспективными направлениями в Абхазии могут стать бальнеология и сантуры, что осталось от советского наследия, считает эксперт.
По его словам, в Абхазии уникальный микроклимат с прекрасными лечебными источниками, которые соответствуют мировым стандартам.
Поздняков также добавил, что открытие Сухумского аэропорта – один из шагов по продлению курортного сезона на круглый год.