https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/gosduma-otmetila-rol-putina-v-protivodeystvii-popytkam-raskolot-rossiyskoe-obschestvo-1066751654.html

Госдума отметила роль Путина в противодействии попыткам расколоть российское общество

Госдума отметила роль Путина в противодействии попыткам расколоть российское общество

Sputnik Абхазия

День народного единства — ежегодный праздник, который приурочен к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-04T13:55+0300

2026-11-04T13:55+0300

2026-11-04T14:18+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Расколоть российское общество не удались, в этом надо отдать должное президенту Владимиру Путину, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.Калашников напомнил, что в феврале 1917 года страна пережила раскол, а национальные окраины развалились, пока большевики не собрали их обратно силой оружия и убеждений. По словам главы комитета, в 1991 году все началось с националистических течений, которые говорили, что "русских кормить не будут".Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия объединена именно своей многонациональностью и пресечет любые попытки раскола. "Мы эти попытки пресечем. Ведь завтра День народного единства. Запад в очередной раз пытается нас разъединить, а мы как раз на многонациональности своей соединяемся. Это, знаете, как ртуть. Раз – она рассыпается, а потом опять собирается. Вот это про нас", – сказала Журова.Она добавила, что в России никогда не наступит ситуация, подобная той, что произошла на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают помощь тем, кто на нем говорит.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/1066744739.html

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