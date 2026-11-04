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Госдума отметила роль Путина в противодействии попыткам расколоть российское общество
Госдума отметила роль Путина в противодействии попыткам расколоть российское общество
Sputnik Абхазия
День народного единства — ежегодный праздник, который приурочен к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T13:55+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Расколоть российское общество не удались, в этом надо отдать должное президенту Владимиру Путину, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.Калашников напомнил, что в феврале 1917 года страна пережила раскол, а национальные окраины развалились, пока большевики не собрали их обратно силой оружия и убеждений. По словам главы комитета, в 1991 году все началось с националистических течений, которые говорили, что "русских кормить не будут".Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия объединена именно своей многонациональностью и пресечет любые попытки раскола. "Мы эти попытки пресечем. Ведь завтра День народного единства. Запад в очередной раз пытается нас разъединить, а мы как раз на многонациональности своей соединяемся. Это, знаете, как ртуть. Раз – она рассыпается, а потом опять собирается. Вот это про нас", – сказала Журова.Она добавила, что в России никогда не наступит ситуация, подобная той, что произошла на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают помощь тем, кто на нем говорит.
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новости, россия, день народного единства, госдума рф
новости, россия, день народного единства, госдума рф

Госдума отметила роль Путина в противодействии попыткам расколоть российское общество

13:55 04.11.2026 (обновлено: 14:18 04.11.2026)
© Sputnik / Виталий БелоусовЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Виталий Белоусов
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День народного единства — ежегодный праздник, который приурочен к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Расколоть российское общество не удались, в этом надо отдать должное президенту Владимиру Путину, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.
Калашников напомнил, что в феврале 1917 года страна пережила раскол, а национальные окраины развалились, пока большевики не собрали их обратно силой оружия и убеждений. По словам главы комитета, в 1991 году все началось с националистических течений, которые говорили, что "русских кормить не будут".

"И надо отдать должное Советскому Союзу, который ни одного языка не порушил, ни одной культуры не порушил, книги выпускал. Обязательно, если первый секретарь русский, то второй – бурят. Если первый бурят, то второй русский. Вот даже в таких деталях и мелочах Советский Союз придавал там большое значение", – подытожил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия объединена именно своей многонациональностью и пресечет любые попытки раскола.
"Мы эти попытки пресечем. Ведь завтра День народного единства. Запад в очередной раз пытается нас разъединить, а мы как раз на многонациональности своей соединяемся. Это, знаете, как ртуть. Раз – она рассыпается, а потом опять собирается. Вот это про нас", – сказала Журова.
Она добавила, что в России никогда не наступит ситуация, подобная той, что произошла на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают помощь тем, кто на нем говорит.
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