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Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" подведут в Sputnik
Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" подведут в Sputnik
Sputnik Абхазия
5 ноября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Итоги участия школьников из... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
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5 ноября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" в Тамбовском государственном университете имени Г. Державина".Участники:Спикеры расскажут о целях и задачах проекта "Университетские смены", мероприятиях, прошедших в рамках профориентационной поездки школьников из Абхазии в Державинский университет с 23 октября по 2 ноября.Программа "Университетские смены" дает школьникам возможность выбрать будущую специальность. С 2025 года в ней принимают участие абхазские абитуриенты.Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Управление образования Сухума при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.
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Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" подведут в Sputnik

12:03 04.11.2026 (обновлено: 13:59 04.11.2026)
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5 ноября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" в Тамбовском государственном университете имени Г. Державина".
Участники:
София Хагба – представитель Центра народной дипломатии в Республике Абхазия;
Наина Когония – учитель русского языка и литературы школы №3 имени Ю. Воронова г. Сухум, сопровождающая;
Леон Зухба – школьник, участник поездки.
Спикеры расскажут о целях и задачах проекта "Университетские смены", мероприятиях, прошедших в рамках профориентационной поездки школьников из Абхазии в Державинский университет с 23 октября по 2 ноября.
Программа "Университетские смены" дает школьникам возможность выбрать будущую специальность. С 2025 года в ней принимают участие абхазские абитуриенты.
Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Управление образования Сухума при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.
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