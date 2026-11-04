https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/itogi-uchastiya-shkolnikov-iz-abkhazii-v-universitetskikh-smenakh-podvedut-v-sputnik--1066748197.html

Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" подведут в Sputnik

Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" подведут в Sputnik

Sputnik Абхазия

5 ноября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Итоги участия школьников из... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

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5 ноября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Итоги участия школьников из Абхазии в "Университетских сменах" в Тамбовском государственном университете имени Г. Державина".Участники:Спикеры расскажут о целях и задачах проекта "Университетские смены", мероприятиях, прошедших в рамках профориентационной поездки школьников из Абхазии в Державинский университет с 23 октября по 2 ноября.Программа "Университетские смены" дает школьникам возможность выбрать будущую специальность. С 2025 года в ней принимают участие абхазские абитуриенты.Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Управление образования Сухума при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.

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