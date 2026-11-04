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Трамп заслужил поражение
Трамп заслужил поражение
Sputnik Абхазия
Гуарапский писарь 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T22:05+0300
2026-11-06T19:05+0300
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Гуарапский писарьТрамп полностью заслужил это позорное поражение. Но оно обидно тем, что США являются главным источником хаоса и несправедливости в мире, поэтому приход Трампа под лозунгом борьбы с глобалистами нёс миру шанс. Но, к сожалению, он предал свои идеи и т.н. MAGA движение. Вместо того, чтобы уничтожить движение глобалистов он начал с ними сотрудничать: на Украине, в Европе, в самих США и т.д. О чем можно говорить, если он даже госсекретарем назначил по большему счету человека близкого глобалистам, который саботировал все его основные внешнеполитические ходы. С таким подходом иного результата ожидать вообще не стоило.Обещал закончить войны, в итоге сам начал ее в Иране, устроил полный беспредел в Венесуэле и на Кубе. На Украине, если б он действительно хотел, то все бы действительно могло закончиться достаточно быстро, с учетом того, что ни одна страна не может заменить Украине поддержку США.В общем жаль, что не получилось уничтожить движение глобалистов в самом их центре. Это означает, что мир еще больше увяз в режим конфронтации. Теперь для победы над глобалистами нет другого выхода, кроме объединения России и Китая, которые должны предложить миру и всячески продвигать идею более справедливого нового мирового порядка.Пример Трампа это еще и урок нашим политикам тоже. Нельзя предавать своих сторонников! Нельзя ограничиваться полумерами. Раз тебя избрал народ, значит, ты получил мандат на те преобразования, которые ты озвучивал, и это все нужно доводить до конца. А заигрывание со своими политическими оппонентами в конечном итоге приводит лишь к позорному поражению.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Трамп заслужил поражение

22:05 04.11.2026 (обновлено: 19:05 06.11.2026)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президента США Д. Трампа и генсека НАТО М. Рютте
Встреча президента США Д. Трампа и генсека НАТО М. Рютте - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Стрингер
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Гуарапский писарь
Трамп полностью заслужил это позорное поражение. Но оно обидно тем, что США являются главным источником хаоса и несправедливости в мире, поэтому приход Трампа под лозунгом борьбы с глобалистами нёс миру шанс. Но, к сожалению, он предал свои идеи и т.н. MAGA движение.

Вместо того, чтобы уничтожить движение глобалистов он начал с ними сотрудничать: на Украине, в Европе, в самих США и т.д. О чем можно говорить, если он даже госсекретарем назначил по большему счету человека близкого глобалистам, который саботировал все его основные внешнеполитические ходы. С таким подходом иного результата ожидать вообще не стоило.

Обещал закончить войны, в итоге сам начал ее в Иране, устроил полный беспредел в Венесуэле и на Кубе. На Украине, если б он действительно хотел, то все бы действительно могло закончиться достаточно быстро, с учетом того, что ни одна страна не может заменить Украине поддержку США.

В общем жаль, что не получилось уничтожить движение глобалистов в самом их центре. Это означает, что мир еще больше увяз в режим конфронтации. Теперь для победы над глобалистами нет другого выхода, кроме объединения России и Китая, которые должны предложить миру и всячески продвигать идею более справедливого нового мирового порядка.

Пример Трампа это еще и урок нашим политикам тоже. Нельзя предавать своих сторонников! Нельзя ограничиваться полумерами. Раз тебя избрал народ, значит, ты получил мандат на те преобразования, которые ты озвучивал, и это все нужно доводить до конца. А заигрывание со своими политическими оппонентами в конечном итоге приводит лишь к позорному поражению.

Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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