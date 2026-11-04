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Пленарное заседание Международной недели "Народы России". Прямая трансляция
Пленарное заседание Международной недели "Народы России". Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Сегодня, 4 ноября, в Москве проходит пленарное заседание в рамках Международной недели "Народы России".Мероприятие посвящено вопросам межнационального... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T15:52+0300
2026-11-04T15:52+0300
2026-11-04T16:23+0300
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Сегодня, 4 ноября, в Москве проходит пленарное заседание в рамках Международной недели "Народы России".Мероприятие посвящено вопросам межнационального единства, сохранения культурного и языкового многообразия, укрепления традиций и взаимодействия народов России.Ожидается участие представителей органов государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и национально-культурных объединений.В рамках пленарного заседания запланировано обсуждение актуальных вопросов национальной политики и межнационального сотрудничества.
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видео, мультимедиа, трансляции, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, трансляции, владимир путин, видео
Пленарное заседание Международной недели "Народы России". Прямая трансляция
15:52 04.11.2026 (обновлено: 16:23 04.11.2026)
Сегодня, 4 ноября, в Москве проходит пленарное заседание в рамках Международной недели "Народы России".
Мероприятие посвящено вопросам межнационального единства, сохранения культурного и языкового многообразия, укрепления традиций и взаимодействия народов России.
Ожидается участие представителей органов государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и национально-культурных объединений.
В рамках пленарного заседания запланировано обсуждение актуальных вопросов национальной политики и межнационального сотрудничества.