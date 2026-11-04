https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/vystuplenie-putina-na-plenarnom-zasedanii-nedeli-narody-rossii-pryamaya-translyatsiya-1066755539.html

Пленарное заседание Международной недели "Народы России". Прямая трансляция

Пленарное заседание Международной недели "Народы России". Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Сегодня, 4 ноября, в Москве проходит пленарное заседание в рамках Международной недели "Народы России".Мероприятие посвящено вопросам межнационального... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-04T15:52+0300

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владимир путин

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Сегодня, 4 ноября, в Москве проходит пленарное заседание в рамках Международной недели "Народы России".Мероприятие посвящено вопросам межнационального единства, сохранения культурного и языкового многообразия, укрепления традиций и взаимодействия народов России.Ожидается участие представителей органов государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и национально-культурных объединений.В рамках пленарного заседания запланировано обсуждение актуальных вопросов национальной политики и межнационального сотрудничества.

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