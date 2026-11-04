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Затулин: русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять
Затулин: русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в составе одной страны разные культуры и народы, заявил РИА Новости член... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в составе одной страны разные культуры и народы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако, единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства. Он напомнил, что за прошлое столетие Россия распадалась дважды. Сейчас важно не допустить расшатывания внутреннего единства и стабильности в России. Депутат напомнил гражданам России быть мудрыми, чтобы никто не мог воспользоваться внутренними распрями.
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новости, россия, константин затулин

Затулин: русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять

11:07 04.11.2026 (обновлено: 11:15 04.11.2026)
© Sputnik / Нина ЗотинаПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2026
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в составе одной страны разные культуры и народы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако, единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.

"Русский народ тем и силен, как государствообразующий, что он в своей истории сумел на протяжении сотен лет присоединять и объединять. И сохранять в своем составе культуры и народы. Вот это необыкновенное достижение, которое позволило нам создать такую огромную страну", – сказал Затулин.

Он напомнил, что за прошлое столетие Россия распадалась дважды. Сейчас важно не допустить расшатывания внутреннего единства и стабильности в России.

"А попытки такие со стороны неумных или злонамеренных людей осуществляются в разной степени: и в связи со специальной военной операцией, и в связи с трудностями, которые страна переживает, например, миграционная политика и так далее", – подчеркнул Затулин.

Депутат напомнил гражданам России быть мудрыми, чтобы никто не мог воспользоваться внутренними распрями.
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