https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/zatulin-russkiy-narod-silen-tem-chto-umeet-obedinyat-i-sokhranyat-1066747110.html

Затулин: русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять

Затулин: русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в составе одной страны разные культуры и народы, заявил РИА Новости член... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

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константин затулин

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в составе одной страны разные культуры и народы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако, единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства. Он напомнил, что за прошлое столетие Россия распадалась дважды. Сейчас важно не допустить расшатывания внутреннего единства и стабильности в России. Депутат напомнил гражданам России быть мудрыми, чтобы никто не мог воспользоваться внутренними распрями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/1066744739.html

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