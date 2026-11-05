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Индексация, сокращение дефицита и госдолг: Губаз о госбюджете Абхазии на 2027 год

Индексация, сокращение дефицита и госдолг: Губаз о госбюджете Абхазии на 2027 год

Sputnik Абхазия

Доходы государственного бюджета в 2027 году составят 21,7 млрд рублей, расходы — 22,3 млрд рублей, дефицит — 622,3 млн рублей, уточнил Саид Губаз.При этом... 05.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-05T17:06+0300

2026-11-05T17:06+0300

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Доходы государственного бюджета в 2027 году составят 21,7 млрд рублей, расходы — 22,3 млрд рублей, дефицит — 622,3 млн рублей, уточнил Саид Губаз.При этом доходы республиканского бюджета запланированы в размере 16,4 млрд рублей, включая финпомощь России в размере 5,2 млрд, средства Инвестпрограммы на 2026-2028 годы в 904 млн и финансирование госпрограммы поддержки отраслей экономики на 2026-2028 годы в 225 млн рублей.Расходы республиканского бюджета составят 17 млрд рублей, дефицит — 622 млн. В 2025 году он составлял 1,2 млрд рублей.Этот показатель сократится до 622 млн рублей в 2027 году. Это стало возможным благодаря динамичному росту собственных доходов, добавил он.Кроме того, в предстоящем году правительство планирует повысить зарплаты от 30 до 60% некоторым категориям бюджетников.Индексация выплат коснется административного и вспомогательного персонала в сферах национальной обороны, образования и академического сообщества.Губаз уточнил, что общий объем средств, которые направляются на зарплаты всех бюджетников, на сегодня составляет 5,8 млрд рублей, что составляет 34% от всех расходов республиканского бюджета.

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