https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/minturizma-uzhe-ne-zamakhivaetsya-na-2-mln-turistov-v-etom-godu-1066820609.html

Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году

Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году

Sputnik Абхазия

Абхазия | Главное 05.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-05T18:00+0300

2026-11-05T18:00+0300

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Абхазия | ГлавноеМинтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году, а осторожно рассчитывает приблизиться к этому.Хотя, куда уж ближе. За девять месяцев этого года страну посетил 1,74 млн гостей, в то время как прошлый итоговый годовой показатель быль 1,8 млн человек. Так что статистически совсем неплохо. Тем более, если сопоставить аналогичные периоды двух лет, то вырисовывается рост на 15%.Сезонность постепенно размывается и осень в Абхазии стали бронировать на 19%-25% чаще.И к сведению. В стране зарегистрировано 1 545 объектов размещения на 32 тыс. номеров.Министерство ставит перед собой задачу реструктурировать турпоток — сделать его не столько количественным, сколько качественным. А качественный турист, как бы это цинично ни звучало, тот, который гостит долго и тратит много. Так же ведомство озабочено равномерной загрузкой отелей, и открытием новых турмаршрутов в горной и восточной частях страны.Персональное поручение от Президента — разработать точную и оперативную систему учёта отдыхающих. Данные пограничников на Псоу не про туризм, а просто отражают арифметическое число пересечений без деталей.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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