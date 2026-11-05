Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году
18:00 05.11.2026 (обновлено: 19:01 06.11.2026)
© Sputnik / Акоп КущянВид на город Сухум
© Sputnik / Акоп Кущян
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Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году, а осторожно рассчитывает приблизиться к этому.
Хотя, куда уж ближе. За девять месяцев этого года страну посетил 1,74 млн гостей, в то время как прошлый итоговый годовой показатель быль 1,8 млн человек. Так что статистически совсем неплохо. Тем более, если сопоставить аналогичные периоды двух лет, то вырисовывается рост на 15%.
Сезонность постепенно размывается и осень в Абхазии стали бронировать на 19%-25% чаще.
И к сведению. В стране зарегистрировано 1 545 объектов размещения на 32 тыс. номеров.
Министерство ставит перед собой задачу реструктурировать турпоток — сделать его не столько количественным, сколько качественным. А качественный турист, как бы это цинично ни звучало, тот, который гостит долго и тратит много.
Так же ведомство озабочено равномерной загрузкой отелей, и открытием новых турмаршрутов в горной и восточной частях страны.
Персональное поручение от Президента — разработать точную и оперативную систему учёта отдыхающих. Данные пограничников на Псоу не про туризм, а просто отражают арифметическое число пересечений без деталей.
Хотя, куда уж ближе. За девять месяцев этого года страну посетил 1,74 млн гостей, в то время как прошлый итоговый годовой показатель быль 1,8 млн человек. Так что статистически совсем неплохо. Тем более, если сопоставить аналогичные периоды двух лет, то вырисовывается рост на 15%.
Сезонность постепенно размывается и осень в Абхазии стали бронировать на 19%-25% чаще.
И к сведению. В стране зарегистрировано 1 545 объектов размещения на 32 тыс. номеров.
Министерство ставит перед собой задачу реструктурировать турпоток — сделать его не столько количественным, сколько качественным. А качественный турист, как бы это цинично ни звучало, тот, который гостит долго и тратит много.
Так же ведомство озабочено равномерной загрузкой отелей, и открытием новых турмаршрутов в горной и восточной частях страны.
Персональное поручение от Президента — разработать точную и оперативную систему учёта отдыхающих. Данные пограничников на Псоу не про туризм, а просто отражают арифметическое число пересечений без деталей.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.