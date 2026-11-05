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Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году
Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году
Sputnik Абхазия
Абхазия | Главное 05.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-05T18:00+0300
2026-11-06T19:01+0300
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Абхазия | ГлавноеМинтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году, а осторожно рассчитывает приблизиться к этому.Хотя, куда уж ближе. За девять месяцев этого года страну посетил 1,74 млн гостей, в то время как прошлый итоговый годовой показатель быль 1,8 млн человек. Так что статистически совсем неплохо. Тем более, если сопоставить аналогичные периоды двух лет, то вырисовывается рост на 15%.Сезонность постепенно размывается и осень в Абхазии стали бронировать на 19%-25% чаще.И к сведению. В стране зарегистрировано 1 545 объектов размещения на 32 тыс. номеров.Министерство ставит перед собой задачу реструктурировать турпоток — сделать его не столько количественным, сколько качественным. А качественный турист, как бы это цинично ни звучало, тот, который гостит долго и тратит много. Так же ведомство озабочено равномерной загрузкой отелей, и открытием новых турмаршрутов в горной и восточной частях страны.Персональное поручение от Президента — разработать точную и оперативную систему учёта отдыхающих. Данные пограничников на Псоу не про туризм, а просто отражают арифметическое число пересечений без деталей.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году

18:00 05.11.2026 (обновлено: 19:01 06.11.2026)
© Sputnik / Акоп КущянВид на город Сухум
Вид на город Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2026
© Sputnik / Акоп Кущян
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Абхазия | Главное
Минтуризма уже не замахивается на 2 млн туристов в этом году, а осторожно рассчитывает приблизиться к этому.

Хотя, куда уж ближе. За девять месяцев этого года страну посетил 1,74 млн гостей, в то время как прошлый итоговый годовой показатель быль 1,8 млн человек. Так что статистически совсем неплохо. Тем более, если сопоставить аналогичные периоды двух лет, то вырисовывается рост на 15%.

Сезонность постепенно размывается и осень в Абхазии стали бронировать на 19%-25% чаще.

И к сведению. В стране зарегистрировано 1 545 объектов размещения на 32 тыс. номеров.

Министерство ставит перед собой задачу реструктурировать турпоток — сделать его не столько количественным, сколько качественным. А качественный турист, как бы это цинично ни звучало, тот, который гостит долго и тратит много.

Так же ведомство озабочено равномерной загрузкой отелей, и открытием новых турмаршрутов в горной и восточной частях страны.

Персональное поручение от Президента — разработать точную и оперативную систему учёта отдыхающих. Данные пограничников на Псоу не про туризм, а просто отражают арифметическое число пересечений без деталей.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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