https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/o-voprose-raskhodov-zakladyvaemykh-v-gosbyudzhet-na-nuzhdy-izbiratelnykh-okrugov-1066820520.html

О вопросе расходов, закладываемых в госбюджет на нужды избирательных округов

О вопросе расходов, закладываемых в госбюджет на нужды избирательных округов

Sputnik Абхазия

Гуарапский писарь 05.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-05T21:00+0300

2026-11-05T21:00+0300

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Гуарапский писарь В преддверии парламентских выборов в обществе получил определенный резонанс вопрос расходов, закладываемых в бюджет (насколько мы знаем, с 2023 года), для удовлетворения нужд избирательного округа каждого депутата в размере 10 млн. руб.С одной стороны, логика такого решения понятна - люди часто обращаются к депутатам за помощью по их округу (ремонт дороги, трубопровода и т.п.) и как будто бы депутаты получили реальный механизм того, как они могут быть напрямую полезны избирателям. Наверняка, такая практика распространена даже в мировой практике (хотя специально этот вопрос не изучали, поэтому не беремся утверждать).Однако, на наш взгляд, все эта логика рушится даже не под доводом о том, что таким путем действующие депутаты могут совершать, по сути, официально легализованный подкуп избирателей, что дает им преимущество перед другими кандидатами, а в самом факте того, что мы приучаем народ к тому, что депутаты могут заниматься не своими прямыми обязанностями. Согласны с тем, что люди часто обращаются за помощью к депутатам. Нисколько в этом не сомневаемся. Но задача государства состоит как раз в том, чтобы довести до людей, что депутаты хозяйственными вопросами не занимаются и заниматься не должны. Их обязанность представлять интересы народа и заниматься законотворческой деятельностью.Сам депутат должен понимать, что, будучи избранным в Парламент, он представляет интересы не своего округа, а всего народа. Не связанность императивным мандатом означает не только то, что избиратели округа его не могут отозвать, а также то, что невозможность такого отзыва зиждется на том, что избранный депутат служит интересам всей страны, а не только своего округа.Более того, в деятельности депутата может сложиться ситуация, когда он должен будет пойти против интересов своего округа. Например, представим, есть 2 школы, которые требуют ремонта - одна более, другая менее. При этом у государства есть деньги на ремонт только одной школы. При обсуждении бюджета на будущий год даже депутат из того округа, где школа нуждается в ремонте в меньшей степени должен проголосовать за необходимость ремонта школы в другом округе, т.к. она больше в этом нуждается. Конечно, ему за это не скажут спасибо избиратели его округа, но идеал, к которому мы должны стремиться, заключается в том, чтобы и депутат, и даже избиратели корректного округа руководствовались общегосударственными интересами. Вот тогда мы сможем сказать, что мы построили развитое общество. Этого невозможно добиться ни за год, ни за два, ни даже за 10 лет. К этому можно прийти через несколько поколений, если изначально будут заложены правильные основы функционирования государства и оно будет следовать заложенным принципам. Выделение депутатам средств на расходы округа, как нам кажется, не создает правильной основы.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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