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https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/rabota-po-dushe-amra-amichba-ob-osobennostyakh-proforientatsii-1066775567.html
Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации
Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации
Sputnik Абхазия
Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это... 05.11.2026, Sputnik Абхазия
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Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это наше любимое – прийти в 9, уйти в 18 часов и знать точно, что тебе в конце месяца или в начале следующего дадут зарплату – для них это не является той "морковочкой", за которой они бегут", – подчеркнула она.Молодежь часто выбирает работу, не связанную с офисом, к примеру, в сфере IT-технологий, добавила Амичба.
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Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации

11:21 05.11.2026 (обновлено: 12:01 05.11.2026)
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Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба.

"Вот это наше любимое – прийти в 9, уйти в 18 часов и знать точно, что тебе в конце месяца или в начале следующего дадут зарплату – для них это не является той "морковочкой", за которой они бегут", – подчеркнула она.

Молодежь часто выбирает работу, не связанную с офисом, к примеру, в сфере IT-технологий, добавила Амичба.
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