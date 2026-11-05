https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/rabota-po-dushe-amra-amichba-ob-osobennostyakh-proforientatsii-1066775567.html

Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации

Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации

Sputnik Абхазия

Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это... 05.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-05T11:21+0300

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Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это наше любимое – прийти в 9, уйти в 18 часов и знать точно, что тебе в конце месяца или в начале следующего дадут зарплату – для них это не является той "морковочкой", за которой они бегут", – подчеркнула она.Молодежь часто выбирает работу, не связанную с офисом, к примеру, в сфере IT-технологий, добавила Амичба.

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