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Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации
Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации
Sputnik Абхазия
Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это... 05.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-05T11:21+0300
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Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба."Вот это наше любимое – прийти в 9, уйти в 18 часов и знать точно, что тебе в конце месяца или в начале следующего дадут зарплату – для них это не является той "морковочкой", за которой они бегут", – подчеркнула она.Молодежь часто выбирает работу, не связанную с офисом, к примеру, в сфере IT-технологий, добавила Амичба.
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Работа по душе: Амра Амичба об особенностях профориентации
11:21 05.11.2026 (обновлено: 12:01 05.11.2026)
Для молодежи очень важно, чтобы профессия была с гибким графиком работы, сказала в интервью радио Sputnik специалист по профориентации Амра Амичба.
"Вот это наше любимое – прийти в 9, уйти в 18 часов и знать точно, что тебе в конце месяца или в начале следующего дадут зарплату – для них это не является той "морковочкой", за которой они бегут", – подчеркнула она.
Молодежь часто выбирает работу, не связанную с офисом, к примеру, в сфере IT-технологий, добавила Амичба.