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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/energiya-solntsa-vygodna-li-dlya-abkhazii-alternativnaya-elektroenergiya-1066817942.html
Энергия солнца: выгодна ли для Абхазии альтернативная электроэнергия
Энергия солнца: выгодна ли для Абхазии альтернативная электроэнергия
Sputnik Абхазия
В Абхазии обсуждают требования для новых коммерческих объектов частично обеспечивать себя электричеством из альтернативных источников, например, солнечных... 06.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-06T17:32+0300
2026-11-06T17:34+0300
энергетическая отрасль абхазии
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Все новостройки, в том числе жилые дома, должны оснащаться элементами, которые используют солнечную радиацию, считает заместитель директора СФТИ по науке Борис Лазба."Это не только те солнечные элементы, которые вырабатывают электричество, но и вообще те же самые водогрейные солнечные элементы. Это во многих странах давно уже используется", – отметил он.Однако, по словам Лазба, солнечная электроэнергия дороже, если не говорить о строительстве большой оборудованной фермы. Предположительно, один кВт·ч солнечных батарей обойдется примерно в 8-10 рублей. Дороже всего, отметил Лазба, обойдутся не солнечные батареи, а накопители, аккумуляторы, зарядные устройства, которые необходимы для их работы. По словам замдиректора, у государства в Абхазии пока что нет финансовой возможности для выработки солнечной энергии в больших масштабах. К тому же встанет вопрос об утилизации солнечных батарей, что приведет к дополнительной нагрузке на экологию.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео

Энергия солнца: выгодна ли для Абхазии альтернативная электроэнергия

17:32 06.11.2026 (обновлено: 17:34 06.11.2026)
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В Абхазии обсуждают требования для новых коммерческих объектов частично обеспечивать себя электричеством из альтернативных источников, например, солнечных панелей.
Все новостройки, в том числе жилые дома, должны оснащаться элементами, которые используют солнечную радиацию, считает заместитель директора СФТИ по науке Борис Лазба.
"Это не только те солнечные элементы, которые вырабатывают электричество, но и вообще те же самые водогрейные солнечные элементы. Это во многих странах давно уже используется", – отметил он.
Однако, по словам Лазба, солнечная электроэнергия дороже, если не говорить о строительстве большой оборудованной фермы. Предположительно, один кВт·ч солнечных батарей обойдется примерно в 8-10 рублей.
Дороже всего, отметил Лазба, обойдутся не солнечные батареи, а накопители, аккумуляторы, зарядные устройства, которые необходимы для их работы.
По словам замдиректора, у государства в Абхазии пока что нет финансовой возможности для выработки солнечной энергии в больших масштабах. К тому же встанет вопрос об утилизации солнечных батарей, что приведет к дополнительной нагрузке на экологию.
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