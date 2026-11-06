https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/energiya-solntsa-vygodna-li-dlya-abkhazii-alternativnaya-elektroenergiya-1066817942.html

Энергия солнца: выгодна ли для Абхазии альтернативная электроэнергия

Энергия солнца: выгодна ли для Абхазии альтернативная электроэнергия

Sputnik Абхазия

В Абхазии обсуждают требования для новых коммерческих объектов частично обеспечивать себя электричеством из альтернативных источников, например, солнечных... 06.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-06T17:32+0300

2026-11-06T17:32+0300

2026-11-06T17:34+0300

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Все новостройки, в том числе жилые дома, должны оснащаться элементами, которые используют солнечную радиацию, считает заместитель директора СФТИ по науке Борис Лазба."Это не только те солнечные элементы, которые вырабатывают электричество, но и вообще те же самые водогрейные солнечные элементы. Это во многих странах давно уже используется", – отметил он.Однако, по словам Лазба, солнечная электроэнергия дороже, если не говорить о строительстве большой оборудованной фермы. Предположительно, один кВт·ч солнечных батарей обойдется примерно в 8-10 рублей. Дороже всего, отметил Лазба, обойдутся не солнечные батареи, а накопители, аккумуляторы, зарядные устройства, которые необходимы для их работы. По словам замдиректора, у государства в Абхазии пока что нет финансовой возможности для выработки солнечной энергии в больших масштабах. К тому же встанет вопрос об утилизации солнечных батарей, что приведет к дополнительной нагрузке на экологию.

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