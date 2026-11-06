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Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское
Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское
Sputnik Абхазия
На традиционном празднике была организована обширная культурная и развлекательная программа. 06.11.2026, Sputnik Абхазия
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VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" прошел в селе Приморское Гудаутского района. В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба. В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта, ремесел и культуры народов Абхазии. Каждый район организовал и украсил свой павильон.Кроме того, гостей мероприятия ждали выступления известных исполнителей и творческих коллективов.Атмосферу праздника дополнили театрализованные представления для детей, национальные песни и танцы.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия
фото , мультимедиа, фото, абхазия

Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское

18:09 06.11.2026 (обновлено: 18:10 06.11.2026)
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На традиционном празднике была организована обширная культурная и развлекательная программа.
VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" прошел в селе Приморское Гудаутского района.

В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба.

В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта, ремесел и культуры народов Абхазии. Каждый район организовал и украсил свой павильон.

Кроме того, гостей мероприятия ждали выступления известных исполнителей и творческих коллективов.

Атмосферу праздника дополнили театрализованные представления для детей, национальные песни и танцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Приморское Гудаутского района

VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян &quot;Амшен&quot; состоялся в селе Приморское Гудаутского района - Sputnik Абхазия
1/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Приморское Гудаутского района

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно мероприятие собрало людей со всей республики

Традиционно мероприятие собрало людей со всей республики - Sputnik Абхазия
2/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно мероприятие собрало людей со всей республики

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник посетили президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков

Праздник посетили президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков - Sputnik Абхазия
3/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник посетили президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков

© Sputnik / Томас Тхайцук

На "Амшене" можно было попробовать угощения на любой вкус

На &quot;Амшене&quot; можно было попробовать угощения на любой вкус - Sputnik Абхазия
4/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

На "Амшене" можно было попробовать угощения на любой вкус

© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькие музыканты готовы исполнять национальные ритмы

Маленькие музыканты готовы исполнять национальные ритмы - Sputnik Абхазия
5/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькие музыканты готовы исполнять национальные ритмы

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта

В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта - Sputnik Абхазия
6/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта

© Sputnik / Томас Тхайцук

На восьмом фестивале были представлены павильоны, организованные армянами из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов

На восьмом фестивале были представлены павильоны, организованные армянами из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов - Sputnik Абхазия
7/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

На восьмом фестивале были представлены павильоны, организованные армянами из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо вкусных угощений, участники мероприятия рассказывали об истории амшенских армян,...

Помимо вкусных угощений, участники мероприятия рассказывали об истории амшенских армян,... - Sputnik Абхазия
8/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо вкусных угощений, участники мероприятия рассказывали об истории амшенских армян,...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...а также о жизненном укладе, быте и традициях армянской диаспоры в Абхазии

...а также о жизненном укладе, быте и традициях армянской диаспоры в Абхазии - Sputnik Абхазия
9/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

...а также о жизненном укладе, быте и традициях армянской диаспоры в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то посещение национального праздника стало первым в жизни

Для кого-то посещение национального праздника стало первым в жизни - Sputnik Абхазия
10/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то посещение национального праздника стало первым в жизни

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мясо на вертеле - неотъемлемая часть "Амшена"

Мясо на вертеле - неотъемлемая часть &quot;Амшена&quot; - Sputnik Абхазия
11/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мясо на вертеле - неотъемлемая часть "Амшена"

© Sputnik / Томас Тхайцук

На очередном стенде демонстрируют богато накрытый стол

На очередном стенде демонстрируют богато накрытый стол - Sputnik Абхазия
12/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

На очередном стенде демонстрируют богато накрытый стол

© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающих угоститься разнообразными армянскими блюдами было очень много

Желающих угоститься разнообразными армянскими блюдами было очень много - Sputnik Абхазия
13/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающих угоститься разнообразными армянскими блюдами было очень много

© Sputnik / Томас Тхайцук

Долма - одно из самых знаменитых блюд армянской кухни

Долма - одно из самых знаменитых блюд армянской кухни - Sputnik Абхазия
14/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Долма - одно из самых знаменитых блюд армянской кухни

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен" - один из символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии

&quot;Амшен&quot; - один из символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии - Sputnik Абхазия
15/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен" - один из символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для гостей фестиваля состоялась концертная программа

Для гостей фестиваля состоялась концертная программа - Sputnik Абхазия
16/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для гостей фестиваля состоялась концертная программа

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней приняли участие как опытные так и юные музыканты

В ней приняли участие как опытные так и юные музыканты - Sputnik Абхазия
17/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней приняли участие как опытные так и юные музыканты

© Sputnik / Томас Тхайцук

На "Амшене" всегда проходят состязания в нарды

На &quot;Амшене&quot; всегда проходят состязания в нарды - Sputnik Абхазия
18/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

На "Амшене" всегда проходят состязания в нарды

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также гости фестиваля наслаждались яркими танцевальными номерами

Также гости фестиваля наслаждались яркими танцевальными номерами - Sputnik Абхазия
19/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также гости фестиваля наслаждались яркими танцевальными номерами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосферу праздника подчеркивали и яркие национальные наряды

Атмосферу праздника подчеркивали и яркие национальные наряды - Sputnik Абхазия
20/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосферу праздника подчеркивали и яркие национальные наряды

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль культуры и быта "Амшен" завершился концертными номерами

Фестиваль культуры и быта &quot;Амшен&quot; завершился концертными номерами - Sputnik Абхазия
21/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль культуры и быта "Амшен" завершился концертными номерами

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