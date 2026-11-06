https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/natsionalnyy-armyanskiy-prazdnik-amshen-v-sele-primorskoe-1066817367.html

Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское

Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское

Sputnik Абхазия

На традиционном празднике была организована обширная культурная и развлекательная программа. 06.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-06T18:09+0300

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VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" прошел в селе Приморское Гудаутского района. В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба. В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта, ремесел и культуры народов Абхазии. Каждый район организовал и украсил свой павильон.Кроме того, гостей мероприятия ждали выступления известных исполнителей и творческих коллективов.Атмосферу праздника дополнили театрализованные представления для детей, национальные песни и танцы.

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