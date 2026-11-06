Национальный армянский праздник: "Амшен" в селе Приморское
В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба.
В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта, ремесел и культуры народов Абхазии. Каждый район организовал и украсил свой павильон.
Кроме того, гостей мероприятия ждали выступления известных исполнителей и творческих коллективов.
Атмосферу праздника дополнили театрализованные представления для детей, национальные песни и танцы.
VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Приморское Гудаутского района
VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Приморское Гудаутского района
Традиционно мероприятие собрало людей со всей республики
Традиционно мероприятие собрало людей со всей республики
Праздник посетили президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков
Праздник посетили президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков
На "Амшене" можно было попробовать угощения на любой вкус
На "Амшене" можно было попробовать угощения на любой вкус
Маленькие музыканты готовы исполнять национальные ритмы
Маленькие музыканты готовы исполнять национальные ритмы
В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта
В программе фестиваля были дегустация национальных блюд, выставка предметов быта
На восьмом фестивале были представлены павильоны, организованные армянами из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов
На восьмом фестивале были представлены павильоны, организованные армянами из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов
Помимо вкусных угощений, участники мероприятия рассказывали об истории амшенских армян,...
Помимо вкусных угощений, участники мероприятия рассказывали об истории амшенских армян,...
...а также о жизненном укладе, быте и традициях армянской диаспоры в Абхазии
...а также о жизненном укладе, быте и традициях армянской диаспоры в Абхазии
Для кого-то посещение национального праздника стало первым в жизни
Для кого-то посещение национального праздника стало первым в жизни
Мясо на вертеле - неотъемлемая часть "Амшена"
Мясо на вертеле - неотъемлемая часть "Амшена"
На очередном стенде демонстрируют богато накрытый стол
На очередном стенде демонстрируют богато накрытый стол
Желающих угоститься разнообразными армянскими блюдами было очень много
Желающих угоститься разнообразными армянскими блюдами было очень много
Долма - одно из самых знаменитых блюд армянской кухни
Долма - одно из самых знаменитых блюд армянской кухни
"Амшен" - один из символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии
"Амшен" - один из символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии
Для гостей фестиваля состоялась концертная программа
Для гостей фестиваля состоялась концертная программа
В ней приняли участие как опытные так и юные музыканты
В ней приняли участие как опытные так и юные музыканты
На "Амшене" всегда проходят состязания в нарды
На "Амшене" всегда проходят состязания в нарды
Также гости фестиваля наслаждались яркими танцевальными номерами
Также гости фестиваля наслаждались яркими танцевальными номерами
Атмосферу праздника подчеркивали и яркие национальные наряды
Атмосферу праздника подчеркивали и яркие национальные наряды
Фестиваль культуры и быта "Амшен" завершился концертными номерами
Фестиваль культуры и быта "Амшен" завершился концертными номерами