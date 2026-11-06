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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Выбор профессии и практика: об "Университетских сменах" в Тамбове рассказали в Sputnik
Выбор профессии и практика: об "Университетских сменах" в Тамбове рассказали в Sputnik
Sputnik Абхазия
Основная цель проекта "Университетские смены" заключается в развитии научного и творческого потенциала молодежи, содействии профессиональному самоопределению... 06.11.2026, Sputnik Абхазия
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Основная цель проекта "Университетские смены" заключается в развитии научного и творческого потенциала молодежи, содействии профессиональному самоопределению, отметила София Хагба.​Программа включала в себя профессиональные актерские пробы, квизы, лекции, мастер-классы, 3D-моделирование, практику в медицинском центре, спорт.​В "Университетских сменах" приняли участие 45 учащихся сухумских школ и трое сопровождающих.​"Университетские смены" — хорошее подспорье для школьников, проект играет важную роль в выборе профессии, сказала Наина Когония.​Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Администрация Сухума и управление образования города при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.
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видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, видео
видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, видео

Выбор профессии и практика: об "Университетских сменах" в Тамбове рассказали в Sputnik

00:56 06.11.2026
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Основная цель проекта "Университетские смены" заключается в развитии научного и творческого потенциала молодежи, содействии профессиональному самоопределению, отметила София Хагба.

​Программа включала в себя профессиональные актерские пробы, квизы, лекции, мастер-классы, 3D-моделирование, практику в медицинском центре, спорт.

​В "Университетских сменах" приняли участие 45 учащихся сухумских школ и трое сопровождающих.

​"Университетские смены" — хорошее подспорье для школьников, проект играет важную роль в выборе профессии, сказала Наина Когония.

​Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Администрация Сухума и управление образования города при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.
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