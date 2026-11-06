https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/vybor-professii-i-praktika-ob-universitetskikh-smenakh-v-tambove-rasskazali-v-sputnik-1066798999.html

Выбор профессии и практика: об "Университетских сменах" в Тамбове рассказали в Sputnik

Выбор профессии и практика: об "Университетских сменах" в Тамбове рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

Основная цель проекта "Университетские смены" заключается в развитии научного и творческого потенциала молодежи, содействии профессиональному самоопределению... 06.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-06T00:56+0300

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Основная цель проекта "Университетские смены" заключается в развитии научного и творческого потенциала молодежи, содействии профессиональному самоопределению, отметила София Хагба.​Программа включала в себя профессиональные актерские пробы, квизы, лекции, мастер-классы, 3D-моделирование, практику в медицинском центре, спорт.​В "Университетских сменах" приняли участие 45 учащихся сухумских школ и трое сопровождающих.​"Университетские смены" — хорошее подспорье для школьников, проект играет важную роль в выборе профессии, сказала Наина Когония.​Организаторы проекта — Центр народной дипломатии, Тамбовский госуниверситет имени Державина, Администрация Сухума и управление образования города при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, "Движения Первых", а также Федерального агентства по делам молодежи.

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