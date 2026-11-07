https://sputnik-abkhazia.ru/20261107/derzhali-v-tayne-do-poslednego-kak-prokhodil-legendarnyy-parad-7-noyabrya-1941-goda-1066827639.html

Держали в тайне до последнего: Как проходил легендарный парад 7 ноября 1941 года

Держали в тайне до последнего: Как проходил легендарный парад 7 ноября 1941 года

Sputnik Абхазия

К концу 1941-го предвкушавший скорую победу Гитлер планировал военный парад на Красной площади. Вместо этого по брусчатке прошли десятки тысяч советских... 07.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-07T13:23+0300

2026-11-07T13:23+0300

2026-11-07T13:23+0300

великая отечественная война

история

ссср

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К концу 1941-го предвкушавший скорую победу Гитлер планировал военный парад на Красной площади. Вместо этого по брусчатке прошли десятки тысяч советских солдат. Красная армия показала Германии и всему миру, что готова сражаться и защитит столицу. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Судьбоносный моментНа подступах к Москве шли ожесточенные бои. Передовые части группы армий "Центр" находились всего в 80 километрах от Красной площади."Дела тогда были хуже некуда. Немец под Москвой, город бомбят. В октябре была массовая эвакуация учреждений", — вспоминал заместитель заведующего секретариатом Совнаркома СССР Михаил Смиртюков.Комендантский час, перебои с электричеством, закрытые магазины — все это было на руку немцам. И хотя операция "Барбаросса" шла не так стремительно, как планировали, к ноябрю Гитлер все же возвестил о начале "решающей битвы".Судьбоносность момента понимали и в Москве. А потому пошли на беспрецедентный шаг.Приближалась 24-я годовщина Октябрьской революции. Все задавались вопросом: "Будут ли отмечать?" Советское руководство решило поднять боевой дух населения, а заодно показать врагу, что столица жива.В конце октября Сталин вызвал к себе командующего Московским военным округом генерал-лейтенанта Павла Артемьева, а также главнокомандующего ВВС СССР Павла Жигарева и приказал организовать торжественный парад на Красной площади.В условиях строжайшей секретностиВ обычное время на подготовку уходило полтора-два месяца. В военной обстановке дали всего неделю. Репетировали в условиях строжайшей секретности: солдаты не покидали расположения частей и думали, что это плановые строевые занятия.Членам Политбюро, секретарям ЦК, командующим войсками и другим военачальникам официально сообщили обо всем лишь вечером 6 ноября — во время знаменитого заседания Моссовета на станции метро "Маяковская".Парад начался в 08:00. Его принимал специально отозванный для этого с фронта маршал Семен Буденный, а руководил командующий МВО генерал-лейтенант Павел Артемьев. В общей сложности задействовали порядка 28,5 тысячи человек из расквартированных в Москве войск."Первым шел сводный батальон 1-го Московского артиллерийского училища — будущие командиры "Катюш". Ребята на подбор: молодые, рослые, с отличной строевой подготовкой", — рассказывал участник парада 7 ноября писатель Владимир Успенский.За ними с развернутыми знаменами — полки 2-й Московской и 332-й Ивановской имени М. В. Фрунзе стрелковых дивизий, 1-й полк Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД.Следом — полк противовоздушной обороны, сводный артиллерийский полк НКВД и две танковые бригады. Затем по брусчатке прошли 160 танков, 140 орудий, конница, пулеметные тачанки кавалерийского полка. После них по Красной площади промаршировала колонна из нескольких тысяч вооруженных рабочих.Все это время на морозе под слепящим глаза снегом играл сводный оркестр из 200 музыкантов под управлением Василия Агапкина — автора "Прощания славянки".Кульминацией стало выступление Сталина. Вопреки традиции (речь обычно произносил принимающий парад) вождь решил напутствовать бойцов лично."Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков, — сказал он, — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова".С парада — на фронтМногие до сих пор считают, что сразу после шествия по Красной площади войска уходили на фронт, но это заблуждение.На самом деле, большая часть вернулась в места постоянного базирования — казармы в черте города. Лишь два подразделения отправились выполнять боевую задачу — ополченцы 2-й Московской стрелковой дивизии заняли позиции рядом с Одинцово и на Воробьевых горах, где создали тыловую линию обороны на случай, если враг прорвется.Ополченцев прикрывал артполк дивизии в Кутузовской слободе. Оттуда гаубицы могли бить прицельно. Кроме того, вблизи современных московских районов Царицыно и Чертаново расположилась 322-я дивизия.Сложно сказать, сколько участников исторического шествия на Красной площади пережило битву за Москву. Несомненно одно: сражались они героически.Главная цель достигнутаПарад произвел сильнейшее впечатление и на советских людей, и на другие страны."Организация обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги", — писало британское издание News Chronicle.Гитлер был в ярости, приказал люфтваффе разбомбить Красную площадь. Однако 7 ноября шел сильный снег — от авиации не было толку. На следующий день московские зенитчики отчитались об уничтожении 34 самолетов противника.Так и случилось: через месяц советские войска нанесли контрудар, изменивший ход войны. "Непобедимый вермахт" потерпел под Москвой первое крупное поражение. А план молниеносной войны против СССР окончательно провалился.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/1064021228.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260809/nichto-ne-moglo-sravnitsya-kak-sssr-khitrostyu-razgromil-finlyandiyu-1064873549.html

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великая отечественная война, история, ссср