https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/genplan-sukhuma-timur-zantariya-rasskazal-o-razvitii-stolitsy-abkhazii-1066833120.html

Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии

Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии

Sputnik Абхазия

Работу над генеральным планом развития Сухума запланировали на 2027 год. 08.11.2026, Sputnik Абхазия

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Будет создана рабочая группа по разработке генплана развития Сухума, сказал главный специалист отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы Тимур Зантария. "Они будут заниматься общей концепцией и определять, продолжить линию предыдущего генплана или нет. Предыдущий генплан был принят Светом министров в 1987 году", - уточнил он.На встрече с главой администрации Тимуром Агрба архитекторы представили перечень проектов, которые можно использовать в создании генплана города.Агрба дал поручение подготовить детальные сведения о каждом потенциальном подрядчике, который будет осуществлять план.Подробнее в видео Sputnik.

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