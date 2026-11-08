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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/genplan-sukhuma-timur-zantariya-rasskazal-o-razvitii-stolitsy-abkhazii-1066833120.html
Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии
Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии
Sputnik Абхазия
Работу над генеральным планом развития Сухума запланировали на 2027 год. 08.11.2026, Sputnik Абхазия
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Будет создана рабочая группа по разработке генплана развития Сухума, сказал главный специалист отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы Тимур Зантария. "Они будут заниматься общей концепцией и определять, продолжить линию предыдущего генплана или нет. Предыдущий генплан был принят Светом министров в 1987 году", - уточнил он.На встрече с главой администрации Тимуром Агрба архитекторы представили перечень проектов, которые можно использовать в создании генплана города.Агрба дал поручение подготовить детальные сведения о каждом потенциальном подрядчике, который будет осуществлять план.Подробнее в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, сухум, абхазия, архитектура, видео

Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии

10:30 08.11.2026
© Видео Sputnik
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Работу над генеральным планом развития Сухума запланировали на 2027 год.
Будет создана рабочая группа по разработке генплана развития Сухума, сказал главный специалист отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы Тимур Зантария.

"Они будут заниматься общей концепцией и определять, продолжить линию предыдущего генплана или нет. Предыдущий генплан был принят Светом министров в 1987 году", - уточнил он.

На встрече с главой администрации Тимуром Агрба архитекторы представили перечень проектов, которые можно использовать в создании генплана города.

Агрба дал поручение подготовить детальные сведения о каждом потенциальном подрядчике, который будет осуществлять план.
Подробнее в видео Sputnik.
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