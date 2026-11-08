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Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии
Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии
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Работу над генеральным планом развития Сухума запланировали на 2027 год. 08.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-08T10:30+0300
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Будет создана рабочая группа по разработке генплана развития Сухума, сказал главный специалист отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы Тимур Зантария. "Они будут заниматься общей концепцией и определять, продолжить линию предыдущего генплана или нет. Предыдущий генплан был принят Светом министров в 1987 году", - уточнил он.На встрече с главой администрации Тимуром Агрба архитекторы представили перечень проектов, которые можно использовать в создании генплана города.Агрба дал поручение подготовить детальные сведения о каждом потенциальном подрядчике, который будет осуществлять план.Подробнее в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, сухум, абхазия, архитектура, видео
видео, мультимедиа, сухум, абхазия, архитектура, видео
Генплан Сухума: Тимур Зантария рассказал о развитии столицы Абхазии
Работу над генеральным планом развития Сухума запланировали на 2027 год.
Будет создана рабочая группа по разработке генплана развития Сухума, сказал главный специалист отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы Тимур Зантария.
"Они будут заниматься общей концепцией и определять, продолжить линию предыдущего генплана или нет. Предыдущий генплан был принят Светом министров в 1987 году", - уточнил он.
На встрече с главой администрации Тимуром Агрба архитекторы представили перечень проектов, которые можно использовать в создании генплана города.
Агрба дал поручение подготовить детальные сведения о каждом потенциальном подрядчике, который будет осуществлять план.
Подробнее в видео Sputnik.