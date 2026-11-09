https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/ostorozhno-spoyler--ben-afflek-v-trillere-zhivotnye-i-razvod-syuzen-taubes-1066851204.html

"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес

"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес

Sputnik Абхазия

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в... 09.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-09T13:06+0300

2026-11-09T13:06+0300

2026-11-09T13:41+0300

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"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в мэры Лос-Анджелеса, похищенный сын и необходимость собрать выкуп так, чтобы не разрушить семью и компанию.‌‌ Также ведущая Ирина Турава рассказала о книге "Развод" Сьюзен Таубес.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!" - передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта, автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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