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"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
Sputnik Абхазия
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в... 09.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-09T13:06+0300
2026-11-09T13:06+0300
2026-11-09T13:41+0300
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"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в мэры Лос-Анджелеса, похищенный сын и необходимость собрать выкуп так, чтобы не разрушить семью и компанию. Также ведущая Ирина Турава рассказала о книге "Развод" Сьюзен Таубес.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!" - передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта, автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в мэры Лос-Анджелеса, похищенный сын и необходимость собрать выкуп так, чтобы не разрушить семью и компанию.
Также ведущая Ирина Турава рассказала о книге "Развод" Сьюзен Таубес.
"Осторожно, спойлер!" - передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта, автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.