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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/ostorozhno-spoyler--ben-afflek-v-trillere-zhivotnye-i-razvod-syuzen-taubes-1066851204.html
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
Sputnik Абхазия
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в... 09.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-09T13:06+0300
2026-11-09T13:41+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в мэры Лос-Анджелеса, похищенный сын и необходимость собрать выкуп так, чтобы не разрушить семью и компанию.‌‌ Также ведущая Ирина Турава рассказала о книге "Развод" Сьюзен Таубес.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!" - передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта, автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес

13:06 09.11.2026 (обновлено: 13:41 09.11.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": Бен Аффлек в триллере "Животные" и "Развод" Сьюзен Таубес
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В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о Бене Аффлеке, который снова встал за камеру и сам сыграл главную роль. Триллер "Животные": кандидат в мэры Лос-Анджелеса, похищенный сын и необходимость собрать выкуп так, чтобы не разрушить семью и компанию.‌‌
Также ведущая Ирина Турава рассказала о книге "Развод" Сьюзен Таубес.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!" - передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта, автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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