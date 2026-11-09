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Точка отсчета: чего достигли победители "Гостеприимной Абхазии"
Точка отсчета: чего достигли победители "Гостеприимной Абхазии"
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik победитель первого сезона конкурса "Гостеприимная Абхазия" поделился своим опытом и рассказал, какие возможности перед ним открыл... 09.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-09T12:27+0300
2026-11-09T12:27+0300
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Омар Малия стал победителем в конкурсе с проектом "Абхазгид". Это блог про Абхазию для туристов и не только. По словам молодого человека, конкурс предоставил не только финансовую поддержку, но и помощь экспертов, новые знания и информацию, которую можно использовать в будущем.Конкурс пройдет в 2026-2027 году. Регистрация и прием заявок осуществляется до 30 ноября. Отбор проектов состоится в декабре. Финал конкурса назначен на март 2027 года. Призовой фонд второго сезона конкурса составит 50 млн рублей.
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видео, мультимедиа, туризм, видео
видео, мультимедиа, туризм, видео
Точка отсчета: чего достигли победители "Гостеприимной Абхазии"
12:27 09.11.2026 (обновлено: 12:42 09.11.2026)
В интервью радио Sputnik победитель первого сезона конкурса "Гостеприимная Абхазия" поделился своим опытом и рассказал, какие возможности перед ним открыл конкурс.
Омар Малия стал победителем в конкурсе с проектом "Абхазгид". Это блог про Абхазию для туристов и не только.
По словам молодого человека, конкурс предоставил не только финансовую поддержку, но и помощь экспертов, новые знания и информацию, которую можно использовать в будущем.
Конкурс пройдет в 2026-2027 году. Регистрация и прием заявок осуществляется до 30 ноября. Отбор проектов состоится в декабре. Финал конкурса назначен на март 2027 года. Призовой фонд второго сезона конкурса составит 50 млн рублей.