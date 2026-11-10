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Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии
Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Сухуме впервые проходит масштабный фестиваль российского кино, который в течение пяти дней представит зрителям главные новинки отечественного кинематографа. 10.11.2026, Sputnik Абхазия
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О фильме "Малыш", реакции зрителей, особенностях работы с военной тематикой, современном состоянии российского кинематографа и перспективах съемок в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал российский кинорежиссер, автор картины Андрей Симонов.По словам режиссера, в основе фильма лежит история реального человека — Павла Чертока, который до ухода добровольцем сочинял стихи. Создатели картины сознательно выбрали главным героем человека, далекого от политики и военной действительности, чтобы показать его внутреннюю трансформацию и путь к важному жизненному выбору.Отдельное внимание в беседе уделили тому, как работать с военной тематикой, не переходя границу между художественным высказыванием и пропагандой. Также Андрей Симонов рассказал о своем отношении к Абхазии, возможных будущих съемках в республике и заинтересованности в создании художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии.
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Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии

22:17 10.11.2026
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В Сухуме впервые проходит масштабный фестиваль российского кино, который в течение пяти дней представит зрителям главные новинки отечественного кинематографа.
О фильме "Малыш", реакции зрителей, особенностях работы с военной тематикой, современном состоянии российского кинематографа и перспективах съемок в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал российский кинорежиссер, автор картины Андрей Симонов.
По словам режиссера, в основе фильма лежит история реального человека — Павла Чертока, который до ухода добровольцем сочинял стихи. Создатели картины сознательно выбрали главным героем человека, далекого от политики и военной действительности, чтобы показать его внутреннюю трансформацию и путь к важному жизненному выбору.
Отдельное внимание в беседе уделили тому, как работать с военной тематикой, не переходя границу между художественным высказыванием и пропагандой.
Также Андрей Симонов рассказал о своем отношении к Абхазии, возможных будущих съемках в республике и заинтересованности в создании художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии.
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