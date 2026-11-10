https://sputnik-abkhazia.ru/20261110/iskusstvo-govorit-o-glavnom-drama-malysh-i-perspektivy-rossiyskogo-kino-v-abkhazii-1066886036.html
Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии
Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Сухуме впервые проходит масштабный фестиваль российского кино, который в течение пяти дней представит зрителям главные новинки отечественного кинематографа. 10.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-10T22:17+0300
2026-11-10T22:17+0300
2026-11-10T22:17+0300
в абхазии
абхазия
кино
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/0a/1066885870_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_096010cb9f8169d4cb829299e5924314.jpg
О фильме "Малыш", реакции зрителей, особенностях работы с военной тематикой, современном состоянии российского кинематографа и перспективах съемок в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал российский кинорежиссер, автор картины Андрей Симонов.По словам режиссера, в основе фильма лежит история реального человека — Павла Чертока, который до ухода добровольцем сочинял стихи. Создатели картины сознательно выбрали главным героем человека, далекого от политики и военной действительности, чтобы показать его внутреннюю трансформацию и путь к важному жизненному выбору.Отдельное внимание в беседе уделили тому, как работать с военной тематикой, не переходя границу между художественным высказыванием и пропагандой. Также Андрей Симонов рассказал о своем отношении к Абхазии, возможных будущих съемках в республике и заинтересованности в создании художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/0a/1066885870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9210d1a2c8fc361f7f407fdb9d9d6c2a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, кино, видео, мультимедиа, видео
абхазия, кино, видео, мультимедиа, видео
Искусство говорить о главном: драма "Малыш" и перспективы российского кино в Абхазии
В Сухуме впервые проходит масштабный фестиваль российского кино, который в течение пяти дней представит зрителям главные новинки отечественного кинематографа.
О фильме "Малыш", реакции зрителей, особенностях работы с военной тематикой, современном состоянии российского кинематографа и перспективах съемок в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал российский кинорежиссер, автор картины Андрей Симонов.
По словам режиссера, в основе фильма лежит история реального человека — Павла Чертока, который до ухода добровольцем сочинял стихи. Создатели картины сознательно выбрали главным героем человека, далекого от политики и военной действительности, чтобы показать его внутреннюю трансформацию и путь к важному жизненному выбору.
Отдельное внимание в беседе уделили тому, как работать с военной тематикой, не переходя границу между художественным высказыванием и пропагандой.
Также Андрей Симонов рассказал о своем отношении к Абхазии, возможных будущих съемках в республике и заинтересованности в создании художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии.