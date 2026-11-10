https://sputnik-abkhazia.ru/20261110/svo-osobennosti-boevogo-primeneniya-krylatykh-raket-dan-t-i-geran-5-k5-k-1066879534.html

СВО: особенности боевого применения крылатых ракет "Дань-Т" и "Герань-5 К5-К"

СВО: особенности боевого применения крылатых ракет "Дань-Т" и "Герань-5 К5-К"

Sputnik Абхазия

Россия на украинском ТВД демонстрирует технологическое и стратегическое превосходство над противником, которым по сути является весь коллективный Запад, пишет... 10.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-10T20:39+0300

2026-11-10T20:39+0300

2026-11-10T20:39+0300

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Россия на украинском ТВД демонстрирует технологическое и стратегическое превосходство над противником, которым по сути является весь коллективный Запад, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Минобороны РФ впервые показало боевое применение высокоточного изделия "Дань-Т" ударным вертолетом Ми-28НМ "Ночной охотник" в минувшую пятницу, в зоне ответственности группировки войск "Запад". ВСУ еще не успели адаптироваться к неуловимым российским "Бандеролям", и вот опять "сюрприз" – крылатый, оперативно-тактический, способный стартовать с земли.Крылатая ракета (КР) "Дань-Т" применяется на удалении до 450 км от цели, что позволяет вертолетам и самолетам выполнять пуски вне зоны действия наземных комплексов ПВО противника. Скорость "Дань-Т" около 500 км/час. Мощная боевая часть массой 130 кг позволяет уничтожать защищенные объекты – арсеналы, склады, центры тылового снабжения, промышленные мощности, портовые сооружения и другие цели на большой оперативной глубине относительно линии фронта."Дань-Т" – первая крылатая оперативно-тактическая ракета, способная стартовать с вертолета на малой высоте, это обеспечивает высокую скрытность пуска. Эффективность изделия определяет комбинированная система наведения – защищенная спутниковая и инерциальная. Последняя работает автономно, используя множество датчиков (гироскопы, акселерометры, барометрический высотомер и магнитометр, корректирующий курс по магнитному полю Земли). Итоговые координаты, курс и скорость определяет бортовой компьютер. Спутниковая навигация корректирует инерциальные ошибки, повышает точность в условиях применения противником систем РЭБ. На финальном участке маршрута оптико-электронная система визуально распознает цель. Автономность КР исключает вмешательство оператора (выстрелил – забыл).В корпорации "Ростех" отметили растущий интеллект (ИИ), совершенствование реактивного двигателя ракеты "Дань-Т". Вероятно расширение линейки боевых частей (объемно-детонирующие, кумулятивные, кассетные и другие). Украинские эксперты удручены: новейшее изделие на 35 % дешевле "Бандероли", и российский ОПК способен за год произвести 10 тысяч КР "Дань-Т".Тихий ужас во мраке ночиРоссийские войска в ночь на 10 ноября нанесли новую серию ударов по объектам энергетики противника, включая подстанции Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областей. Наблюдатели "с той стороны" отметили необычную, полную тишину до самого момента "прилета". Возможно, это особенность новейшего изделия "Герань-5 К5-К", которое активно применяется с сентября 2026 года.Украинская военная разведка классифицировала "Герань-5 К5-К" как "крылатую ракету малого размера". Тактико-технические характеристики впечатляют. Дальность – более 1000 км, максимальная высота полета – 6000 метров. Скорость – до 1000 км/час. Масса осколочно-фугасной или термобарической боевой части – 90 кг. Российские эксперты дополняют: оптическая навигация нового изделия "Герань-5 К5-К" позволяет ориентироваться не только по спутниковым сигналам, точно поражать цели в условиях противодействия систем РЭБ. Недавний прилет по объекту противника во Львове доказал высокую эффективность КР "Герань-5 К5-К".Новейшие российские ракеты "Дань-Т", "Герань-5 К5-К", "Бандероль", "Филин" и другие – имеют низкую радиолокационную заметность (технология "стелс") для преодоления рубежей ПВО. Способны двигаться к цели, огибая рельеф местности на малых высотах. Предназначены для поражения командных пунктов, скоплений живой силы, укреплений, бронетехники, пунктов запуска БПЛА и комплексов ПВО противника. Значение подобных систем определяется не только высокими боевыми характеристиками, это "новая экономика высокоточного оружия". В конфликте на истощение побеждает не сложность ракетного оружия, а непрерывность высокоточных ударов. Количество недорогих крылатых ракет неизбежно трансформируется в качество стратегического доминирования на поле боя.Передовые российские разработки с интересом анализировали американские специализированные издания Military Watch Magazine и The War Zone. Отметили привлекательную стоимость и возможность запуска новейших КР с "нетрадиционных платформ, включая беспилотники, ударные вертолеты и наземные системы, что обеспечивает большую гибкость применения". К примеру, "от Азовского моря по целям в районе Одессы".Портал The War Zone 6 ноября сообщил: "Россия не одинока в реализации такой концепции. Корпус морской пехоты США стремится оснастить свои ударные вертолеты AH-1Z Viper возможностями нанесения ударов на большие расстояния с помощью модульного семейства ракет дальнего действия Red Wolf… дальностью несколько сотен километров". И все же, в области боевого применения "бюджетных" высокоточных КР Россия – мировой лидер.С другой стороны, российские средства ПВО позволяют уверенно сбивать новейшие американские крылатые ракеты, к примеру, AGM-188a Rusty Dagger. Сегодня – сразу четыре. Эти ракеты американцы из компании Zone 5 Technologies создали специально для Украины в рамках программы ВВС США Extended Range Attack Munition (запущена в 2024 году). Дальность полета AGM-188a – до 930 км, масса боевой части превышает 200 кг. Запуск AGM-188a – с наземной платформы, с истребителей F-16 и МиГ-29. Да, американская забота о мире в Европе весьма парадоксальна, и мы не забываем следить за руками "миротворцев" в Абу-Даби.Как бы то ни было, высокие технологии крылатых ракет, выпускаемых десятками тысяч в год, становятся стратегическим ресурсом России – на линии фронта, в глубоком оперативном тылу противника, и в большой истории.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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