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Европе определили место за дверью: что произошло на переговорах в Абу-Даби

Европе определили место за дверью: что произошло на переговорах в Абу-Даби

Sputnik Абхазия

После первого дня трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби делегации воздержались от комментариев, однако с российской стороны за... 11.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-11T10:48+0300

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После первого дня трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби делегации воздержались от комментариев, однако с российской стороны за себя говорит сам состав переговорной группы, пишет Давид Нармания для РИА Новости.В сравнении с предыдущими встречами вырос ее аппаратный вес, причем речь не только о консультациях в Абу-Даби, которые проходили в закрытом формате, но и о саммите в Стамбуле. Помимо замминистра иностранных дел Сергея Рябкова — одного из главных в МИД по вопросам разоружения и отношений с США, добавился также замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Присутствуют и представители ФСБ: в состав основной делегации вошел начальник Службы оперативной информации и международных связей Алексей Комков, а в экспертную группу — первый заместитель руководителя ФСБ и глава департамента контрразведывательных операций Дмитрий Минаев. А из Москвы работу делегации координирует помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.Основные подробности переговоров пока держатся в секрете — украинские СМИ пишут только о том, что стороны согласовали крупный обмен пленными. Это не стало сюрпризом: подобные обмены, к счастью, не редкость, а уж после первого за пять лет соблюденного Киевом перемирия и успешной миссии в Алешках на гуманитарном треке стоило ожидать новых подвижек.И это, пожалуй, ключевое изменение в позиции США: Москва неоднократно подчеркивала, что одной из первопричин конфликта стала хищническая политика Запада по расширению своей зоны влияния, которая полностью игнорировала законные российские интересы, — теперь Вашингтон де-факто признает свою неправоту.Однако в самой Европе это восприняли едва ли не как предательство. Главный цепной пес европейской дипломатии Кая Каллас уже успела облаять Кушнера за такое высказывание."У нас уже есть европейская архитектура безопасности — НАТО и Европейский союз играют соответствующие роли", — заявила она. И подобная позиция, как ни прискорбно, в целом отражает видение евроатлантистов, которые упорно толкают континент к новой, еще большей войне. Поэтому Брюссель и не отказывается от дипломатии лозунгов. Хотя вряд ли это вообще можно назвать дипломатией.Свою делегацию они, конечно, тоже направили — ее возглавил руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, но до стола переговоров не добрались. Место им указал Сергей Лавров: "Ну полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят".И здесь, конечно, можно задаться вопросом: как обсуждать архитектуру европейской безопасности без европейцев? Но соль в том, что их присутствие едва ли сделало бы встречу более конструктивной: Брюссель уже предельно ясно донес свою позицию.Не добавили оптимизма в отношении исхода переговоров и заявления Владимира Зеленского. Накануне он в очередной раз отверг возможность территориальных уступок и отказался выводить войска из Донбасса.Но зато как минимум одним аспектом украинская делегация порадовала — в этот раз все были в деловых костюмах, даже офицеры из Главного управления разведки. Думается, едва ли они наконец осознали, что стиль милитари на международных мероприятиях выглядит не вполне уместно. Скорее на фоне скандала с пыточными ВСУ мундир утратил былую привлекательность.Впрочем, кто знает, вдруг эта "встреча по одежке" станет прологом к более существенным изменениям в украинской позиции. В противном случае, вероятно, ее представителям придется вернуться за стол уже весной — предстоящая зима точно остудит их пыл.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

сша, россия, украина, мнение, авторы, колумнисты