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Нельзя пропустить: Кишмария и Давтян о конкурсе "Гостеприимная Абхазия"
Нельзя пропустить: Кишмария и Давтян о конкурсе "Гостеприимная Абхазия"
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Призовой фонд конкурса "Гостеприимная Абхазия" составит 50 миллионов рублей. 30 победителей получат премии от 1 до 2,5 миллиона рублей и возможность пройти... 11.11.2026, Sputnik Абхазия
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О том, каким выдался первый сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" и что он дал его участникам, как победа повлияла на уже действующий бизнес и какие новые горизонты открылись, в интервью радио Sputnik рассказали победители первого сезона конкурса Давид Давтян и Эльвита Кишмария.Они уверены, что каждый, у кого есть хоть какая-то идея в сфере туризма, должен принять участие. Свою точку зрения они аргументируют собственным опытом, так как они сами не сразу решились стать участниками "Гостеприимной Абхазии" в прошлом сезоне, но о своем решении они сегодня ничуть не жалеют.По словам Кишмария и Давтяна, конкурс открыл для них новые возможности, дал бесценные знания и позволил завести полезные знакомства с идейными людьми.Регистрация и прием заявок на второй сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" проходит с 8 октября по 30 ноября. Отбор проектов состоится в декабре. Финал конкурса запланирован в марте 2027 года.Конкурс открыт для совершеннолетних граждан Абхазии, которые готовы разработать проекты в семи направлениях: гастрономический туризм, ивент-развлечения, туристические бренды, медиа-проекты о туризме, диджитал-маркетинг, медицинский туризм, инклюзивный туризм.Призовой фонд составит 50 млн рублей. 30 победителей получат премии от 1 до 2,5 млн рублей, а также возможность пройти обучение у экспертов турбизнеса.Организатор — АНО "Команда Абхазии" при поддержке Минтуризма и АНО "Россия – страна возможностей".
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абхазия, видео, конкурс "команда абхазии", мультимедиа, туризм, видео
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Нельзя пропустить: Кишмария и Давтян о конкурсе "Гостеприимная Абхазия"

14:02 11.11.2026
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Призовой фонд конкурса "Гостеприимная Абхазия" составит 50 миллионов рублей. 30 победителей получат премии от 1 до 2,5 миллиона рублей и возможность пройти обучение у экспертов турбизнеса.
О том, каким выдался первый сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" и что он дал его участникам, как победа повлияла на уже действующий бизнес и какие новые горизонты открылись, в интервью радио Sputnik рассказали победители первого сезона конкурса Давид Давтян и Эльвита Кишмария.
Они уверены, что каждый, у кого есть хоть какая-то идея в сфере туризма, должен принять участие. Свою точку зрения они аргументируют собственным опытом, так как они сами не сразу решились стать участниками "Гостеприимной Абхазии" в прошлом сезоне, но о своем решении они сегодня ничуть не жалеют.
По словам Кишмария и Давтяна, конкурс открыл для них новые возможности, дал бесценные знания и позволил завести полезные знакомства с идейными людьми.
Регистрация и прием заявок на второй сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" проходит с 8 октября по 30 ноября. Отбор проектов состоится в декабре. Финал конкурса запланирован в марте 2027 года.
Конкурс открыт для совершеннолетних граждан Абхазии, которые готовы разработать проекты в семи направлениях: гастрономический туризм, ивент-развлечения, туристические бренды, медиа-проекты о туризме, диджитал-маркетинг, медицинский туризм, инклюзивный туризм.
Призовой фонд составит 50 млн рублей. 30 победителей получат премии от 1 до 2,5 млн рублей, а также возможность пройти обучение у экспертов турбизнеса.
Организатор — АНО "Команда Абхазии" при поддержке Минтуризма и АНО "Россия – страна возможностей".
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