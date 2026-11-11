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Новые кадры в гастрономии: Кылыч о встрече со абхазскими студентами Института гастрономии

Новые кадры в гастрономии: Кылыч о встрече со абхазскими студентами Института гастрономии

Sputnik Абхазия

Шеф-повар из Сухума Шамиль Кылыч посетил абхазских студентов в Сибирском институте гастрономии. 11.11.2026, Sputnik Абхазия

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Абитуриенты из Абхазии поступили в Сибирский институт в 2025 году по квотам от Россотрудничества.На прошлой неделе их посетил шеф-повар из Сухума Шамиль Кылыч, который побеседовал со студентами и узнал, как проходит обучение.В беседе с ведущим радио Sputnik он отметил, филиал института Поля Бокюза в Сибири — это высшая школа гастрономии, куда он сам мечтал попасть в 2017 году.Учеба в этом институте – отличная возможность, которую студенты из республики пока не до конца осознают, а стоимость обучения превышает 800 тысяч рублей.При этом Кылыч подчеркнул, что учиться там непросто. Студенты не только проходят химию, физику, математику, им также требуются лидерские качества и понимание мира.

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