https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/polskuyu-agenturnuyu-set-raskryli-v-kaliningrade-1066887245.html
Польскую агентурную сеть раскрыли в Калининграде
Польскую агентурную сеть раскрыли в Калининграде
Sputnik Абхазия
Агенты также передавали за рубеж сведения о социально-экономической ситуации в области. 11.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-11T09:00+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В Калининграде выявили агентурную сеть польских спецслужб, собиравшую информацию о российских военных объектах, сообщает ЦОС ФСБ."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны два агента службы военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша, которые собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.Кроме того, они передавали сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/1066568878.html
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россия, фсб, новости, польша, калининград
россия, фсб, новости, польша, калининград
Польскую агентурную сеть раскрыли в Калининграде
09:00 11.11.2026 (обновлено: 10:37 11.11.2026)
Агенты также передавали за рубеж сведения о социально-экономической ситуации в области.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В Калининграде выявили агентурную сеть польских спецслужб, собиравшую информацию о российских военных объектах, сообщает ЦОС ФСБ.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны два агента службы военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша, которые собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Кроме того, они передавали сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе.