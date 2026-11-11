https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/polskuyu-agenturnuyu-set-raskryli-v-kaliningrade-1066887245.html

Польскую агентурную сеть раскрыли в Калининграде

Польскую агентурную сеть раскрыли в Калининграде

Sputnik Абхазия

Агенты также передавали за рубеж сведения о социально-экономической ситуации в области. 11.11.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В Калининграде выявили агентурную сеть польских спецслужб, собиравшую информацию о российских военных объектах, сообщает ЦОС ФСБ."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны два агента службы военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша, которые собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.Кроме того, они передавали сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/1066568878.html

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