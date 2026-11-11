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Расширение НАТО: Рауль Лолуа рассказал об угрозах для Абхазии
Расширение НАТО: Рауль Лолуа рассказал об угрозах для Абхазии
Sputnik Абхазия
Только Грузия стремится в НАТО из стран Закавказья, сказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Рауль Лолуа."Это для нас очень опасно. Помимо самого военного... 11.11.2026, Sputnik Абхазия
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Только Грузия стремится в НАТО из стран Закавказья, сказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Рауль Лолуа."Это для нас очень опасно. Помимо самого военного блока, приближается еще и инфраструктура – это специальные службы, которые занимаются давлением, проводят шпионаж, проводят финансирования для оказания определенного давления на Южный Кавказ, на Абхазию", - подчеркнул он.Лолуа также выразил надежду на то, что Россия одержит победу в cпециальной военной операции, поскольку от этого зависит и спокойное будущее Абхазии.
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Расширение НАТО: Рауль Лолуа рассказал об угрозах для Абхазии

17:45 11.11.2026 (обновлено: 17:46 11.11.2026)
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Только Грузия стремится в НАТО из стран Закавказья, сказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Рауль Лолуа.

"Это для нас очень опасно. Помимо самого военного блока, приближается еще и инфраструктура – это специальные службы, которые занимаются давлением, проводят шпионаж, проводят финансирования для оказания определенного давления на Южный Кавказ, на Абхазию", - подчеркнул он.

Лолуа также выразил надежду на то, что Россия одержит победу в cпециальной военной операции, поскольку от этого зависит и спокойное будущее Абхазии.
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