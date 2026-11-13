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Найти, сохранить, услышать: в Абхазии создают единый архив работ национальных композиторов

Найти, сохранить, услышать: в Абхазии создают единый архив работ национальных композиторов

Sputnik Абхазия

В Абхазии планируют создать единый государственный архив музыкального наследия, в который войдут оцифрованные произведения классиков абхазской композиторской... 13.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-13T10:40+0300

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В Абхазии планируют создать единый государственный архив музыкального наследия, в который войдут оцифрованные произведения классиков абхазской композиторской школы. Для этого организаторы проекта разыскивают нотные издания, рукописи и черновики, хранящиеся в частных и семейных коллекциях, библиотеках и музыкальных учреждениях.О масштабах этой работы, значении национальной школы и перспективах популяризации абхазской музыки в эфире радио Sputnik рассказал художественный руководитель Пицундского международного музыкального фестиваля Барас Куджба.Проект предполагает не только поиск и оцифровку материалов, но также их сопоставление и научное исследование. Особую ценность представляют сочинения композиторов советского периода, которые создавали музыку на основе народных мелодий и особенностей абхазского языка.Куджба особо подчеркнул риск утраты уникальных рукописей, значительная часть которых до сих пор находится у потомков авторов. Главная цель инициативы — не только спасти эти произведения от исчезновения, но и вернуть их в концертную жизнь, открыв новые возможности для исследователей, исполнителей и молодых авторов.В планах также значится издание сборника избранных сочинений абхазских композиторов, профессиональная запись знаковых произведений и популяризация музыкального наследия республики за ее пределами.

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