Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе
Как рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба, "Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии.
Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и автономной некоммерческой организации "Русские сезоны".
Главные роли премьерной версии постановки сыграли Джамбул Жордания — доктор Филипп Преображенский, Эмиль Петров — Иван Борменталь и Руслан Иванов — Полиграф Шариков.
Премьера спектакля "Собачье сердце", состоялась в РУСДРАМе
Премьера спектакля "Собачье сердце", состоялась в РУСДРАМе
Постановка открыла 46-й сезон театра имени Фазиля Искандера
Постановка открыла 46-й сезон театра имени Фазиля Искандера
Работа над "Собачьим сердцем" продолжалась два месяца
Работа над "Собачьим сердцем" продолжалась два месяца
В ней задействовали два состава артистов, которые играли главные роли
В ней задействовали два состава артистов, которые играли главные роли
Новый спектакль поставил один из самых известных российских режиссеров – Владимир Золотарь
Новый спектакль поставил один из самых известных российских режиссеров – Владимир Золотарь
В постановке знаменитая история превращается в захватывающую театральную хронику
В постановке знаменитая история превращается в захватывающую театральную хронику
"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии
"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии
Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и организации "Русские сезоны"
Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и организации "Русские сезоны"
Премьера вызвала зрительский аншлаг – зал РУСДРАМа был переполнен
Премьера вызвала зрительский аншлаг – зал РУСДРАМа был переполнен
Среди зрителей – сотрудники Администрации президента, члены правительства, общественные и политические деятели
Среди зрителей – сотрудники Администрации президента, члены правительства, общественные и политические деятели
Главные роли исполнили Джамбул Жордания, Эмиль Петров и Руслан Иванов.
Главные роли исполнили Джамбул Жордания, Эмиль Петров и Руслан Иванов.
Повесть Булгакова – беспощадная сатира, философская притча, трагикомедия и один из самых дерзких экспериментов в русской литературе
Повесть Булгакова – беспощадная сатира, философская притча, трагикомедия и один из самых дерзких экспериментов в русской литературе
Продолжительность спектакля с антрактом составила 2.5 часа
Продолжительность спектакля с антрактом составила 2.5 часа