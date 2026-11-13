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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе
Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии. 13.11.2026, Sputnik Абхазия
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Работа над спектаклем шла два месяца и в ней задействованы два состава артистов, играющих главные роли. Как рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба, "Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии. Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и автономной некоммерческой организации "Русские сезоны". Главные роли премьерной версии постановки сыграли Джамбул Жордания — доктор Филипп Преображенский, Эмиль Петров — Иван Борменталь и Руслан Иванов — Полиграф Шариков.
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мультимедиа, фото , фото, русдрам

Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе

22:00 13.11.2026
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"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии.
Работа над спектаклем шла два месяца и в ней задействованы два состава артистов, играющих главные роли.

Как рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба, "Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии.

Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и автономной некоммерческой организации "Русские сезоны".

Главные роли премьерной версии постановки сыграли Джамбул Жордания — доктор Филипп Преображенский, Эмиль Петров — Иван Борменталь и Руслан Иванов — Полиграф Шариков.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Собачье сердце", состоялась в РУСДРАМе

Премьера спектакля &quot;Собачье сердце&quot;, состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Собачье сердце", состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка открыла 46-й сезон театра имени Фазиля Искандера

Постановка открыла 46-й сезон театра имени Фазиля Искандера - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка открыла 46-й сезон театра имени Фазиля Искандера

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над "Собачьим сердцем" продолжалась два месяца

Работа над &quot;Собачьим сердцем&quot; продолжалась два месяца - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над "Собачьим сердцем" продолжалась два месяца

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней задействовали два состава артистов, которые играли главные роли

В ней задействовали два состава артистов, которые играли главные роли - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней задействовали два состава артистов, которые играли главные роли

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый спектакль поставил один из самых известных российских режиссеров – Владимир Золотарь

Новый спектакль поставил один из самых известных российских режиссеров – Владимир Золотарь - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый спектакль поставил один из самых известных российских режиссеров – Владимир Золотарь

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке знаменитая история превращается в захватывающую театральную хронику

В постановке знаменитая история превращается в захватывающую театральную хронику - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке знаменитая история превращается в захватывающую театральную хронику

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии

&quot;Собачье сердце&quot; ставится впервые за всю историю театра в Абхазии - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и организации "Русские сезоны"

Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и организации &quot;Русские сезоны&quot; - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и организации "Русские сезоны"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера вызвала зрительский аншлаг – зал РУСДРАМа был переполнен

Премьера вызвала зрительский аншлаг – зал РУСДРАМа был переполнен - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера вызвала зрительский аншлаг – зал РУСДРАМа был переполнен

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей – сотрудники Администрации президента, члены правительства, общественные и политические деятели

Среди зрителей – сотрудники Администрации президента, члены правительства, общественные и политические деятели - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей – сотрудники Администрации президента, члены правительства, общественные и политические деятели

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли исполнили Джамбул Жордания, Эмиль Петров и Руслан Иванов.

Главные роли исполнили Джамбул Жордания, Эмиль Петров и Руслан Иванов. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли исполнили Джамбул Жордания, Эмиль Петров и Руслан Иванов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Повесть Булгакова – беспощадная сатира, философская притча, трагикомедия и один из самых дерзких экспериментов в русской литературе

Повесть Булгакова – беспощадная сатира, философская притча, трагикомедия и один из самых дерзких экспериментов в русской литературе - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Повесть Булгакова – беспощадная сатира, философская притча, трагикомедия и один из самых дерзких экспериментов в русской литературе

© Sputnik / Томас Тхайцук

Продолжительность спектакля с антрактом составила 2.5 часа

Продолжительность спектакля с антрактом составила 2.5 часа - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Продолжительность спектакля с антрактом составила 2.5 часа

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