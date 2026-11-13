https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/novyy-teatralnyy-sezon-spektakl-sobache-serdtse-v-rusdrame-1066932323.html

Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе

Новый театральный сезон: спектакль "Собачье сердце" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

"Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии. 13.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-13T22:00+0300

2026-11-13T22:00+0300

2026-11-13T22:00+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

русдрам

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/0d/1066929925_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2cf92f6b28a08a46cd345ae72637e4c9.jpg

Работа над спектаклем шла два месяца и в ней задействованы два состава артистов, играющих главные роли. Как рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба, "Собачье сердце" ставится впервые за всю историю театра в Абхазии. Это стало возможным благодаря Министерству культуры России и автономной некоммерческой организации "Русские сезоны". Главные роли премьерной версии постановки сыграли Джамбул Жордания — доктор Филипп Преображенский, Эмиль Петров — Иван Борменталь и Руслан Иванов — Полиграф Шариков.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, фото , фото, русдрам