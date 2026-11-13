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Перепись как основа госполитики: зачем Абхазии нужны точные данные о населении
Перепись как основа госполитики: зачем Абхазии нужны точные данные о населении
Sputnik Абхазия
Инициатива проведения регулярной переписи свидетельствует о переходе к более рациональному подходу в управлении государством, отметила глава Института... 13.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-13T14:45+0300
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Инициатива проведения регулярной переписи свидетельствует о переходе к более рациональному подходу в управлении государством, отметила глава Института экономики и права АНА Фатима Камкия.Современные вызовы требуют не предположений, а достоверных статистических данных, которые позволят объективно оценивать положение дел и принимать обоснованные решения.Камкия отметила, что перепись должна учитывать не только численность и территориальное распределение населения, но и занятость, образование, семейное положение, миграцию и материальное благополучие граждан.Комплексный анализ этих показателей поможет определить наиболее острые социально-экономические проблемы и выработать меры для их решения.Отдельное внимание в беседе уделили демографической ситуации, вопросам социальной справедливости, открытости статистических данных и готовности научного сообщества участвовать в их интерпретации.
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Перепись как основа госполитики: зачем Абхазии нужны точные данные о населении

14:45 13.11.2026
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Инициатива проведения регулярной переписи свидетельствует о переходе к более рациональному подходу в управлении государством, отметила глава Института экономики и права АНА Фатима Камкия.

Современные вызовы требуют не предположений, а достоверных статистических данных, которые позволят объективно оценивать положение дел и принимать обоснованные решения.

Камкия отметила, что перепись должна учитывать не только численность и территориальное распределение населения, но и занятость, образование, семейное положение, миграцию и материальное благополучие граждан.

Комплексный анализ этих показателей поможет определить наиболее острые социально-экономические проблемы и выработать меры для их решения.

Отдельное внимание в беседе уделили демографической ситуации, вопросам социальной справедливости, открытости статистических данных и готовности научного сообщества участвовать в их интерпретации.
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