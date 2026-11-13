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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/po-prosbe-biznesa-guliya-o-proekte-zakona-o-patentnoy-sisteme-nalogooblozheniya-1066947475.html
По просьбе бизнеса: Гулия о проекте закона "О патентной системе налогообложения"
По просьбе бизнеса: Гулия о проекте закона "О патентной системе налогообложения"
Sputnik Абхазия
Новый проект закона "О патентной системе налогообложения" принят в первом чтении Парламентом Абхазии. 13.11.2026, Sputnik Абхазия
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На заседании 9 ноября парламентский комитет рекомендовал внести изменения в ряд законодательных актов в связи с принятием закона о патентной системе налогообложения.Предполагается, что на новый патентный режим перейдет более 50% индивидуальных предпринимателей Абхазии. Остальные налогоплательщики распределятся между упрощенной системой и общим режимом.Как отметил Батал Гулия, законопроект позволит многим гражданам вести деятельность в качестве физических лиц без обязательной регистрации в качестве ИП.По его словам, действующий закон предоставляет такую возможность только владельцам объектов размещения с фондом до семи номеров. Новые же нормы расширят это право: например, физлица, занимающиеся сезонной работой, частным извозом или выносной торговлей, смогут платить налог по фиксированным ставкам без оформления ИП.
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По просьбе бизнеса: Гулия о проекте закона "О патентной системе налогообложения"

22:11 13.11.2026 (обновлено: 22:12 13.11.2026)
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Новый проект закона "О патентной системе налогообложения" принят в первом чтении Парламентом Абхазии.
На заседании 9 ноября парламентский комитет рекомендовал внести изменения в ряд законодательных актов в связи с принятием закона о патентной системе налогообложения.

Предполагается, что на новый патентный режим перейдет более 50% индивидуальных предпринимателей Абхазии. Остальные налогоплательщики распределятся между упрощенной системой и общим режимом.

Как отметил Батал Гулия, законопроект позволит многим гражданам вести деятельность в качестве физических лиц без обязательной регистрации в качестве ИП.

По его словам, действующий закон предоставляет такую возможность только владельцам объектов размещения с фондом до семи номеров. Новые же нормы расширят это право: например, физлица, занимающиеся сезонной работой, частным извозом или выносной торговлей, смогут платить налог по фиксированным ставкам без оформления ИП.
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