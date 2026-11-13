https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/po-prosbe-biznesa-guliya-o-proekte-zakona-o-patentnoy-sisteme-nalogooblozheniya-1066947475.html

По просьбе бизнеса: Гулия о проекте закона "О патентной системе налогообложения"

По просьбе бизнеса: Гулия о проекте закона "О патентной системе налогообложения"

Sputnik Абхазия

Новый проект закона "О патентной системе налогообложения" принят в первом чтении Парламентом Абхазии. 13.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-13T22:11+0300

2026-11-13T22:11+0300

2026-11-13T22:12+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

финансы

налоги

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/0d/1066947309_0:104:2560:1544_1920x0_80_0_0_b46055abc44fcb89280c30d634772c10.jpg

На заседании 9 ноября парламентский комитет рекомендовал внести изменения в ряд законодательных актов в связи с принятием закона о патентной системе налогообложения.Предполагается, что на новый патентный режим перейдет более 50% индивидуальных предпринимателей Абхазии. Остальные налогоплательщики распределятся между упрощенной системой и общим режимом.Как отметил Батал Гулия, законопроект позволит многим гражданам вести деятельность в качестве физических лиц без обязательной регистрации в качестве ИП.По его словам, действующий закон предоставляет такую возможность только владельцам объектов размещения с фондом до семи номеров. Новые же нормы расширят это право: например, физлица, занимающиеся сезонной работой, частным извозом или выносной торговлей, смогут платить налог по фиксированным ставкам без оформления ИП.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, финансы, налоги, видео