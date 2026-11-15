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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20261115/ot-ploschadki-do-soobschestva-kak-za-god-izmenilis-molodezhnye-svyazi-abkhazii-i-rossii-1066971962.html
От площадки до сообщества: как за год изменились молодежные связи Абхазии и России
От площадки до сообщества: как за год изменились молодежные связи Абхазии и России
Sputnik Абхазия
Год назад в Сухуме открылось первое зарубежное представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. 15.11.2026, Sputnik Абхазия
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За это время площадка стала пространством для реализации молодежных инициатив, образовательных и спортивных мероприятий, участия в российских форумах и международных проектах.О результатах первого года работы представительства Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии, развитии российско-абхазского молодежного сотрудничества, поддержке инициатив и перспективах совместных проектов в интервью радио Sputnik рассказали руководитель представительства ДВФМ Юлия Красцова и проектный менеджер представительства Рафида Ануа.По их словам, за год площадка прошла путь от нового пространства, к которому молодежь только присматривалась, до востребованного места для общения, учебы и реализации инициатив. За это время здесь провели около 130 мероприятий, объединивших более четырех тысяч участников.Также Красцова и Ануа рассказали о сотрудничестве с Абхазским государственным университетом, Госкомитетом по делам молодежи и спорту и районными администрациями, итогах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, российско-абхазских перекрестных форумах и проектах, которые молодые люди подготовили для участия в конкурсе Фонда президентских грантов.
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абхазия, молодежь, молодежная политика, видео, мультимедиа, видео

От площадки до сообщества: как за год изменились молодежные связи Абхазии и России

18:42 15.11.2026
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Год назад в Сухуме открылось первое зарубежное представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи.
За это время площадка стала пространством для реализации молодежных инициатив, образовательных и спортивных мероприятий, участия в российских форумах и международных проектах.
О результатах первого года работы представительства Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии, развитии российско-абхазского молодежного сотрудничества, поддержке инициатив и перспективах совместных проектов в интервью радио Sputnik рассказали руководитель представительства ДВФМ Юлия Красцова и проектный менеджер представительства Рафида Ануа.
По их словам, за год площадка прошла путь от нового пространства, к которому молодежь только присматривалась, до востребованного места для общения, учебы и реализации инициатив. За это время здесь провели около 130 мероприятий, объединивших более четырех тысяч участников.
Также Красцова и Ануа рассказали о сотрудничестве с Абхазским государственным университетом, Госкомитетом по делам молодежи и спорту и районными администрациями, итогах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, российско-абхазских перекрестных форумах и проектах, которые молодые люди подготовили для участия в конкурсе Фонда президентских грантов.
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