https://sputnik-abkhazia.ru/20261115/ot-ploschadki-do-soobschestva-kak-za-god-izmenilis-molodezhnye-svyazi-abkhazii-i-rossii-1066971962.html

От площадки до сообщества: как за год изменились молодежные связи Абхазии и России

От площадки до сообщества: как за год изменились молодежные связи Абхазии и России

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Год назад в Сухуме открылось первое зарубежное представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. 15.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-15T18:42+0300

2026-11-15T18:42+0300

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За это время площадка стала пространством для реализации молодежных инициатив, образовательных и спортивных мероприятий, участия в российских форумах и международных проектах.О результатах первого года работы представительства Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии, развитии российско-абхазского молодежного сотрудничества, поддержке инициатив и перспективах совместных проектов в интервью радио Sputnik рассказали руководитель представительства ДВФМ Юлия Красцова и проектный менеджер представительства Рафида Ануа.По их словам, за год площадка прошла путь от нового пространства, к которому молодежь только присматривалась, до востребованного места для общения, учебы и реализации инициатив. За это время здесь провели около 130 мероприятий, объединивших более четырех тысяч участников.Также Красцова и Ануа рассказали о сотрудничестве с Абхазским государственным университетом, Госкомитетом по делам молодежи и спорту и районными администрациями, итогах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, российско-абхазских перекрестных форумах и проектах, которые молодые люди подготовили для участия в конкурсе Фонда президентских грантов.

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