https://sputnik-abkhazia.ru/20261115/sputnik-nedeli-intervyu-prezidenta-zhenevskie-diskussii-i-strelba-v-sukhume-1066972089.html

Sputnik недели: интервью президента, Женевские дискуссии и стрельба в Сухуме

Sputnik недели: интервью президента, Женевские дискуссии и стрельба в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 ноября. 15.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-15T20:58+0300

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абхазия

общество

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О том, какой потенциал у Сухумского аэропорта, по мнению президента Бадры Гунба, какие объекты проинспектировал вице-президент Беслан Бигвава, как прошел очередной раунд Женевских дискуссий и в кого стреляли в Сухуме, читайте в материале Sputnik. SputnikДень милиции105-летие со дня образования абхазской милиции отметили в МВД республики 10 ноября.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции, сообщает пресс-служба главы государства. Он, в частности, отметил, что история милиции Абхазии неразрывно связана с историей страны. В годы войны 1992–1993 годов правоохранители встали на защиту Родины, многие из них погибли. В тяжелый послевоенный период сотрудники милиции продолжали выполнять свой долг в непростых условиях, обеспечивая безопасность граждан. Гунба добавил, что государство продолжит работать над укреплением органов внутренних дел и совершенствованием материально-технической базы, пожелал сотрудникам здоровья, счастья и благополучия. С профессиональным праздником сотрудников поздравил вице-президент Беслан Бигвава. "Именно на преемственности поколений и верности своему долгу строится профессиональная служба", — сказал вице-президент и поблагодарил милиционеров за защиту законов и людей. Интервью президента Потенциал сухумского аэропорта позволяет в разы увеличить число рейсов, заявил президент Бадра Гунба в интервью ТАСС. Он напомнил, что до Отечественной войны народа Абхазии из Сухума в день летало более 20 рейсов. "У аэропорта потенциал огромный, возможности объекта позволяют в разы расширить географию полетов в Российскую Федерацию и на международные направления. Это все является новыми возможностями для нашей экономики", — сказал Гунба. Президент также отметил, что если после возобновления авиасообщения в 2025 году руководство республики при поддержке России "подталкивало" к расширению географии полетов, то в этом году многие регионы и компании сами выразили заинтересованность, потому что оценили возможности нового направления. Инспекция вице-президентаВице-президент Беслан Бигвава проинспектировал военные объекты в восточных районах.Цель поездки — оценка текущего состояния инфраструктуры и проверка условий жизнедеятельности войск. Бигвава вместе с министром обороны Бесланом Цвижба и главой Генштаба Владимиром Савченко проверил боеготовность, подготовку штабов, условия жизни военных, организацию материально-технического обеспечения частей. По итогам были даны поручения по совершенствованию и наращиванию военной инфраструктуры. Заседание парламентского комитетаЗаседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам прошло на минувшей неделе. Народные избранники также рекомендовали внести изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона о патентной системе налогообложения. Более 50% индивидуальных предпринимателей в Абхазии, предположительно, перейдут на новую патентную систему налогообложения. Остальная часть будет распределена на упрощенную систему и общий режим налогообложения. Сейчас около 2050 индивидуальных предпринимателей пользуются патентной системой налогообложения, а спецналогом — около 3900 человек, рассказал министр по налогам и сборам Эдгар Бения. По параметрам и объемам деятельности их планируется перевести на три режима налогообложения: новую патентную систему налогообложения, упрощенную систему и общий режим налогообложения. Кроме того, члены комитета рекомендовали к принятию проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год. Представляя документ, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа подчеркнул, что кредитный портфель на следующий год будет увеличен до девять миллиардов рублей. "Мы также предполагаем, что 40% этой суммы — это кредиты, которые будут выданы юрлицам, около 20% — индивидуальным предпринимателям, остальное — физлицам", — добавил он. В этом году начата работа по организации быстрых платежей по номеру телефона, заметил Барателиа. Субсидирование госзакупокИтоги приема заявок на субсидирование покупки производственного оборудования обсудили в Кабмине.Заседание госкомиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства прошло под председательством вице-премьера Джансуха Нанба. По его словам, всего поступило 286 заявок и проектов. Минэкономики их проанализировало и готово представить результаты. Министр экономики Теймураз Миквабия доложил о ходе работы по субсидированию кредитных организаций для реализации инвестпроектов на льготных условиях. Он рассказал, что от банков поступили две заявки на субсидирование инвестпроектов — на приобретение и использование объекта по производству полимерных труб и на студию национальных танцев. Документы прошли проверку в ведомстве, замечаний к ним нет. Работа комиссии будет продолжена.68-й раундЖеневские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье завершились 11 ноября.По вопросу безопасности в регионе абхазская сторона подчеркнула необходимость подписания документа о гарантиях неприменения силы со стороны Грузии. Также была отмечена готовность возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Делегация подняла тему попыток грузинской стороны помешать абхазским спортсменам участвовать в международных соревнованиях путем оказания давления на организаторов мероприятий. Представители Абхазии сообщили о давлении и угрозах в адрес Эльчин Адзинба после ее выступления на сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, где она затронула проблему международной изоляции граждан Абхазии. Очередной раунд дискуссий запланирован на март 2027 года. Планы по диспансеризацииВзаимодействие с российскими коллегами для проведения диспансеризации в Абхазии обсудили министр здравоохранения Астамур Гуния и посол России Вячеслав Гладков, сообщила пресс-служба посольства. На встрече также затронули вопрос обучения оказанию первой помощи. "Уверены, что найдем комплексное решение для поставленных задач", — отметил Вячеслав Гладков. Посольство сделает запрос в соответствующие федеральные структуры. Модернизация энергетикиПромежуточные итоги модернизации электросистемы Абхазии подвели в Минэнергетики.На совещании руководства министерства, главы "Черноморэнерго" и начальников районных РЭСов обсуждалась готовность энергосистемы к зимнему сезону. Также были представлены промежуточные итоги работы по установке новых приборов учета и обновлению электросетей. За 10 месяцев модернизировали 278 км сетей 0,4 кВ, установили 14 426 приборов учета в частных домах и 21 481 счетчик в квартирах. По итогам совещания министр энергетики поставил задачу ускорить ремонт электросетей и монтаж оставшихся по плану приборов учета. Работы по модернизации электросетей и оснащению абонентов приборами учета электроэнергии начались в феврале 2026 года и охватили все районы республики. К концу года планируется установить до 60 тысяч электросчетчиков.Гладков в АдзюбжеВячеслав Гладков посетил село Адзюбжа Очамчырского района.Первым пунктом поездки, запланированной после договоренностей посла с руководителями организаций российских соотечественников, стала сельская школа. В ней учатся 120 детей. Уже более 10 лет активисты русской общины при поддержке руководства школы и администрации села проводят там культурные и образовательные мероприятия. Осмотрев классы, пообщавшись с директором и педагогами, Гладков также посетил паломнический и социальный центры в Адзюбже. Apsny Media WeekendФорум Apsny Media Weekend прошел в Сухуме с 14 по 15 ноября в общественном центре "Мы вместе". Участие в нем приняли журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды футбольной Медиалиги. Главная цель форума – укрепление межкультурного диалога, профессиональная интеграция медиасообществ двух стран, создание совместных проектов и популяризация уникального историко-культурного и туристического потенциала Абхазии. В рамках форума 14 и 15 ноября состоялись дискуссионные и практические сессии. Кроме того, для гостей провели экскурсии по Абхазии. Организаторы форума — АНО "Интеграция" и Медийная футбольная лига при поддержке Администрации президента Абхазии.День Черного моряВ Сухумской крепости отметили День Черного моря. В программе были интерактивные занятия для детей, фотовыставка, открытая в районе Нацбиблиотеки, и открытый лекторий с участием специалистов Института экологии АНА. Главная цель проекта — создание открытого пространства для общения, обмена опытом и идеями, рассказал руководитель Дирекции набережной и парков Сухума Айнар Лабахуа. Реконструкция набережной проводится силами регионов России, сухумского аэропорта и российских бизнесменов-уроженцев Абхазии. Проект был разработан в московском бюро Wowhaus. Первый этап был завершен 3 июля, сейчас идет второй, включающий обновление парковой зоны и зеленых насаждений. Фестиваль киноПервый фестиваль российского кино в Абхазии прошел на минувшей неделе с 9 по 13 ноября. Показы состоялись в Государственной филармонии. В программе было восемь картин разных жанров для детей и взрослых. Фестиваль организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России.Стрельба в столицеСтрельба произошла в Сухуме в воскресенье, 15 ноября, сообщил Sputnik прокурор Сухума Алхас Агумава. Житель столицы Ефрем Кварчия получил несколько огнестрельных ранений и был доставлен в Республиканскую больницу. Пострадавший находится в реанимации. Инцидент произошел на улице Дзигуа в Сухуме. По предварительным данным, после происшествия в правоохранительные органы добровольно явился Нодик Квициния. У него изъяли автомат Калашникова, который отправили на баллистическую экспертизу. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, добавил Агумава.Нодик Квициния — экс-депутат Парламента Абхазии, осужденный в 2016 году за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Квициния был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, но амнистирован в 2020 году. По этой амнистии его оставшийся срок был сокращен наполовину, Квициния вышел на свободу в 2025 году.

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