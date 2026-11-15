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Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере
Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере
Sputnik Абхазия
Делегация из Абхазии побывала в России, чтобы познакомиться с опытом работы в социальной сфере. В ее составе были вице-премьеры и сотрудники Министерства... 15.11.2026, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере
Делегация из Абхазии побывала в России, чтобы познакомиться с опытом работы в социальной сфере. В ее составе были вице-премьеры и сотрудники Министерства социального обеспечения. Что из увиденного и изученного можно применить в Абхазии? Как адаптировать российские практики к нашим условиям и какие социальные проекты сегодня особенно нужны республике? Об этом рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия.Слушайте подкаст.
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абхазия, россия, социальная политика, сотрудничество, проекты, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, россия, социальная политика, сотрудничество, проекты, взаимный интерес, подкасты, аудио

Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере

18:49 15.11.2026
Радио
Взаимный интерес: изучение российского опыта в социальной сфере
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Делегация из Абхазии побывала в России, чтобы познакомиться с опытом работы в социальной сфере. В ее составе были вице-премьеры и сотрудники Министерства социального обеспечения. Что из увиденного и изученного можно применить в Абхазии? Как адаптировать российские практики к нашим условиям и какие социальные проекты сегодня особенно нужны республике? Об этом рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия.
Слушайте подкаст.
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