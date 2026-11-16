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"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке
"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке
Sputnik Абхазия
В Абхазии прошел семинар "Медиа-Вектор" — образовательный проект республиканской молодежной организации "Молодая Абхазия". Участников знакомили с важными... 16.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-16T18:40+0300
2026-11-16T18:40+0300
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"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке
Sputnik Абхазия
"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке
В Абхазии прошел семинар "Медиа-Вектор" — образовательный проект республиканской молодежной организации "Молодая Абхазия". Участников знакомили с важными навыками и темами, которые сегодня особенно нужны в профессии.О том, что сейчас действительно востребовано для молодых специалистов, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем международного образовательного проекта "НКО без границ", директором АНО "Институт креативного развития актива" Дарьей Зинковской, и заместителем руководителя регионального центра стратегических коммуникаций в Перми, выпускником "Мастерской новых медиа" Александром Боталовым.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, "молодая абхазия", аудио
подкасты, такие обстоятельства, "молодая абхазия", аудио
"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке
18:40 16.11.2026 (обновлено: 17:14 17.11.2026)
В Абхазии прошел семинар "Медиа-Вектор" — образовательный проект республиканской молодежной организации "Молодая Абхазия". Участников знакомили с важными навыками и темами, которые сегодня особенно нужны в профессии.
О том, что сейчас действительно востребовано для молодых специалистов, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем международного образовательного проекта "НКО без границ", директором АНО "Институт креативного развития актива" Дарьей Зинковской, и заместителем руководителя регионального центра стратегических коммуникаций в Перми, выпускником "Мастерской новых медиа" Александром Боталовым.