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"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке

"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке

Sputnik Абхазия

В Абхазии прошел семинар "Медиа-Вектор" — образовательный проект республиканской молодежной организации "Молодая Абхазия". Участников знакомили с важными... 16.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-16T18:40+0300

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"Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке Sputnik Абхазия "Медиа-Вектор" для молодых: какие навыки реально нужны на рынке

В Абхазии прошел семинар "Медиа-Вектор" — образовательный проект республиканской молодежной организации "Молодая Абхазия". Участников знакомили с важными навыками и темами, которые сегодня особенно нужны в профессии.О том, что сейчас действительно востребовано для молодых специалистов, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем международного образовательного проекта "НКО без границ", директором АНО "Институт креативного развития актива" Дарьей Зинковской, и заместителем руководителя регионального центра стратегических коммуникаций в Перми, выпускником "Мастерской новых медиа" Александром Боталовым.Слушайте подкаст.

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