Украина – колония Российской империи, украинцы – жертвы национального угнетения, а украинская культура – объект систематического уничтожения.



Как школьные учебники превращают историю Малороссии XVIII–XIX веков в рассказ о страданиях украинского народа – смотрите в третьем выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".