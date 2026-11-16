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Украинство Шредингера: эпоха колонизации и угнетения — странная история №3
Украинство Шредингера: эпоха колонизации и угнетения — странная история №3
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Украина – колония Российской империи, украинцы – жертвы национального угнетения, а украинская культура – объект систематического уничтожения.Как школьные... 16.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-16T19:45+0300
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Украина – колония Российской империи, украинцы – жертвы национального угнетения, а украинская культура – объект систематического уничтожения.Как школьные учебники превращают историю Малороссии XVIII–XIX веков в рассказ о страданиях украинского народа – смотрите в третьем выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".
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видео, мультимедиа, украина, россия, история, видео
видео, мультимедиа, украина, россия, история, видео
Украинство Шредингера: эпоха колонизации и угнетения — странная история №3
19:45 16.11.2026 (обновлено: 16:46 18.11.2026)
Украина – колония Российской империи, украинцы – жертвы национального угнетения, а украинская культура – объект систематического уничтожения.
Как школьные учебники превращают историю Малороссии XVIII–XIX веков в рассказ о страданиях украинского народа – смотрите в третьем выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".